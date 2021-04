Les sénateurs républicains Ted Cruz et Mitt Romney ont été filmés en train de lutter pour rester éveillés lors du discours du président Joe Biden lors d’une session conjointe du Congrès mercredi.

Alors que Biden parlait de porter le salaire minimum à 15 dollars, les membres démocrates du Congrès se sont levés pour applaudir. Mitt Romney, cependant, a été surpris assis les yeux apparemment fermés.

Pendant une autre partie du discours de Biden – à propos de la frontière sud – les yeux de Ted Cruz ont pu être vus fermement fermés avant que le sénateur ne les ouvre pendant quelques secondes, montrant ses yeux fatigués, puis les referme.

Les partisans de Biden sur les réseaux sociaux ont répondu en appelant les deux sénateurs «Sleepy Mitt» et «Sleepy Ted» en référence à l’ancien président Donald Trump «Sleepy Joe» surnom pour Biden.

Plusieurs utilisateurs ont plaisanté en disant que Cruz rêvait de Cancun, au Mexique, où le sénateur a volé de manière controversée avec sa famille en février alors que son État du Texas souffrait d’une énorme tempête de neige qui a laissé les gens sans chauffage ni électricité.





« Voici exactement à quel point @SenTedCruz se soucie de la frontière sud, » animateur radio Randi Rhodes commenté, tandis que l’ancien secrétaire américain au logement et au développement urbain, Julian Castro, tweeté, «Ted Cruz fait la sieste lors du discours de Biden de ce soir, endormi au travail comme d’habitude.

Un utilisateur, cependant, accusé Cruz de «Jouer aux journalistes» par « prétendre » s’endormir dans le but d’obtenir une couverture médiatique.

Quant à Romney, les utilisateurs des médias sociaux ont appelé le sénateur « sans coeur » et « glouton, » et revendiqué il s’endormait à cause de son « privilège » et l’opposition à l’augmentation du salaire minimum.

Mitt Romney est un homme d’affaires et homme politique américain qui a une valeur nette de 250 millions de dollars. Qui ne supporte pas un travailleur américain qui gagne 15 dollars de l’heure. Sans cœur et gourmand https://t.co/STRa0IiSNW – Tami Steans (@TamiSteans) 29 avril 2021

Pourquoi des millionnaires comme Mitt Romney, Joe Scarborough et Willie Geist ont-ils un problème avec l’augmentation du salaire minimum? https://t.co/zFg6rKLhIY – FierceWarriorNStilettos (@InactionNever) 29 avril 2021

Biden parle de justice raciale, d’emplois, … MITT ROMNEY: « Je dors » Biden: « Oh, et les riches ont besoin de payer plus d’impôts » ROMNEY: WTF ?? pic.twitter.com/KtNv6O9W2r – T. Fisher King (@T_FisherKing) 29 avril 2021

Autres revendiqué Romney était éveillé et simplement en regardant son téléphone – un argument soutenu par le fait que l’écran du téléphone de Romney pouvait être vu briller dans le clip.

Les sénateurs ne seraient pas les premiers à s’endormir lors d’un discours d’un président américain en exercice. En 2015, l’ancienne juge associée à la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg a été filmée en train de faire une sieste lors du discours sur l’état de l’Union du président Barack Obama. Ginsburg, alors âgée de 81 ans, expliqua plus tard sur un ton de plaisanterie qu’elle n’avait pas été «100% sobre» pendant le discours.





