Faire la paix avec son corps

Il m’a fallu du temps pour trouver un traitement qui fonctionnait. Mais maintenant, je prends un médicament qui me soulage à environ 85 % sans nouvelle douleur articulaire. J’appelle ça une victoire. Une partie de mon psoriasis est encore visible, comme sur mon cuir chevelu et mes oreilles. Mais maintenant je me regarde dans le miroir et je ne suis pas gêné. C’est une grande chose pour moi.

Mentalement, je me sens au mieux depuis 20 ans.

Tami Seretti, 53 ans, a reçu un diagnostic de psoriasis à 27 ans et de rhumatisme psoriasique à 38 ans. Elle est active auprès de la National Psoriasis Foundation. Elle défend également le Breakthrough Crew de Clara Health et la Arthritis Foundation. Elle vit avec son mari, sa mère, trois chats et un chien à Centre Township, PA.