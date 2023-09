Faire la lumière sur les statistiques du Season Pass de la MLS au cours de la première année

Apple a pris un soin remarquable à protéger les statistiques du MLS Season Pass. Le géant de la technologie a payé 2,5 milliards de dollars pour les droits de diffusion mondiaux de la Major League Soccer pendant 10 ans. Sa saison inaugurale a montré du potentiel, mais le succès tangible reste encore caché.

La récente signature du phénomène mondial du football Lionel Messi à l’Inter Miami FC a créé une augmentation des nouveaux abonnements. Selon les données de la société d’analyse Antenna, les débuts de Messi en MLS ont entraîné une augmentation des inscriptions au Season Pass MLS.

Ajout en un jour de 110 000 abonnés

Le 21 juillet, Messi a disputé son premier match pour l’Inter Miami. Le même jour, le MLS Season Pass a ajouté plus de 110 000 nouveaux abonnés aux États-Unis. Cela représente une augmentation massive de 1 690 % par rapport à la moyenne d’environ 6 000 inscriptions quotidiennes la semaine précédente. Antenne a signalé cette augmentation de 110 000 abonnés comme le gain d’une journée le plus élevé jamais enregistré pour le MLS Season Pass. Il a largement dépassé les augmentations d’abonnements depuis son lancement en février et le coup d’envoi de la saison MLS.

Notre choix : Comprend : chaque match de saison régulière, les séries éliminatoires de la Coupe MLS, la Coupe des Ligues et plus encore S’inscrire

Tout tourne autour de Messi

La présence de Messi, l’une des plus grandes stars du football, a également accru l’intérêt pour Apple TV+. Quinze pour cent des fans inscrits au MLS Season Pass entre février et juillet se sont abonnés au service de streaming d’Apple. Près de la moitié des abonnés MLS Season Pass possédaient déjà un abonnement Apple TV+ actif.

« Il n’y a qu’un seul Lionel Messi, donc c’était un très grand moment pour le sport dans ce pays », a déclaré Jonathan Carson, PDG d’Antenna. « Le sport est définitivement axé sur les stars, mais cela ne s’est jamais traduit auparavant par une énorme augmentation du nombre d’abonnés. »

Ce double effet de souscription démontre les synergies potentielles entre les plateformes de streaming d’Apple. Les droits sportifs en direct comme MLS peuvent susciter l’intérêt pour la sélection de contenu plus large d’Apple TV+ et aider à fidéliser les abonnés.

Les statistiques du MLS Season Pass montrent un investissement intelligent d’Apple

L’année dernière, Apple a signé cet accord historique de 10 ans avec la MLS. Apple vise à tirer parti de la popularité du football et de l’appel de la star de Messi pour augmenter les abonnements. Selon Carson, les fans de sport ont tendance à être des abonnés au streaming plus fidèles que les téléspectateurs qui s’inscrivent temporairement à des émissions à succès.

Cela permet à Apple de mettre en valeur sa programmation plus large et potentiellement de fidéliser les adeptes du football. Alors qu’Apple, Amazon et Google se disputent férocement les droits de streaming sportif premium, les premiers retours du MLS Season Pass indiquent que l’accord MLS d’Apple s’avère fructueux. Messi a suscité l’intérêt et les inscriptions, tandis que les opportunités de ventes croisées semblent prometteuses pour la croissance de la MLS et d’Apple TV+.

Jusqu’à présent, «l’effet Messi» a entraîné une augmentation tangible des abonnements aux services de streaming d’Apple. Mais la présence de l’icône mondiale dans la MLS promet une augmentation continue du nombre d’abonnés et d’audience. Alors que Messi entre sur le terrain chaque semaine, il attirera l’attention internationale et fera le buzz pour la ligue. Cela attirera probablement les fans de football curieux du monde entier pour s’inscrire au Season Pass MLS et regarder ses performances.

Si Messi peut mener l’Inter Miami au succès et continuer à créer des moments mémorables en MLS, l’attrait de voir un grand ciment de tous les temps son héritage en Amérique augmentera encore l’intérêt et les abonnements.

PHOTO : IMAGO / Zuma sur le fil