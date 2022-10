Faire la lumière sur l’avortement – ​​Shaw Local

Je voudrais faire la lumière sur la désinformation diffusée par le parti démocrate dans l’Illinois et dans tout le pays. Si vous passiez du temps à lire la récente décision de la Cour suprême des États-Unis d’annuler Roe v. Wade, vous sauriez qu’il n’y a jamais eu de droit illimité à l’avortement dans la Constitution américaine. De plus, la Cour suprême n’écrit pas les lois de notre pays, et la décision initiale de la cour il y a 49 ans était erronée et a donc été annulée. La décision du tribunal renvoie la question de l’avortement aux législatures des États, où elle appartient en vertu du 10e amendement de la Constitution.

Darren Bailey est pro-vie, mais il est candidat au poste de gouverneur de l’Illinois, pas à l’Assemblée législative de l’Illinois. Contrairement à ce que vous entendez dans les médias, un gouverneur n’écrit pas les lois d’un État. L’Illinois a certaines des lois sur l’avortement les plus libérales du pays. Lorsque JB Pritzker a signé la loi sur la santé reproductive en juin 2019, il a supprimé les restrictions à l’avortement au cours du troisième trimestre de la grossesse d’une femme. Je trouve l’idée d’avorter un bébé après qu’il soit devenu viable (après 24 semaines ou six mois) horrible et extrêmement triste.

JB Pritzker a le soutien de l’industrie de l’avortement. Cependant, je doute qu’il ait le soutien de personnes qui partagent mon point de vue et qui sont favorables à la famille. Je suis gêné que notre État soit considéré comme la capitale de l’avortement du Midwest.

Karen Tirio

Woodstock