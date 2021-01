Olivia Jade Giannulli a exprimé de grands espoirs pour 2021 dans une publication Instagram du Nouvel An, où elle danse avec joie sur une terrasse de maison de plage avec un verre à la main.

Moins d’une semaine après que sa mère, la star de « Full House » Lori Loughlin, ait été libérée de prison après avoir purgé sa peine de deux mois pour le scandale de corruption des admissions à l’université, la formidable influente YouTube Olivia Jade a publié le 1er janvier une fête sur Instagram Publier.

« 2021 gardons juste les bonnes vibrations, k? » Olivia Jade, 21 ans, rayonnante, a écrit dans le post vidéo où elle groove avec des amis – dont son petit ami Jackson Guthy – dans la somptueuse maison de plage, les vagues de l’océan s’écrasant en dessous.

Maman Lori Loughlin:Libéré de prison après avoir purgé une peine de 2 mois dans le cadre d’un programme de corruption dans un collège

Olivia Jade:Dit qu’elle « n’était pas au courant » des actions des parents

En août, Loughlin a été condamnée à deux mois et son mari, créateur de mode, Mossimo Giannulli, a été condamné à cinq mois pour avoir payé un demi-million de dollars de pots-de-vin pour que leurs deux filles, Olivia Jade et Isabella Giannulli, soient acceptées à l’Université de Californie du Sud en tant qu’équipage. recrues – même si aucun n’a joué le sport.

Jade, 21 ans, dont le dernier post de maquillage sur YouTube remonte à un an, a déclaré dans un épisode de décembre de « Red Talk Table » qu’elle n’était pas pleinement au courant des mesures prises pour obtenir son admission à l’USC. «Je n’étais pas au courant de ce qui se passait», dit-elle. « J’ai travaillé dur, et quand cela est sorti, j’étais un peu confus … Si seulement les gens savaient à quel point je ressens que cela s’est produit. »

Elle se souvient avoir appris la nouvelle de l’arrestation de ses parents lors de l’épisode. «J’étais assis avec un groupe d’amis, et je savais qu’à chaque seconde tout le monde allait le savoir aussi, s’ils ne le savaient pas déjà. Et je me souviens juste comme avoir gelé et avoir tellement honte, je suis rentré chez moi et je me suis caché pendant probablement trois ans. ou quatre mois. «

Elle a dit qu’elle n’avait pas parlé à ses parents pendant leur incarcération à cause des protocoles COVID-19.

«Quelle que soit la situation, vous ne voulez pas voir vos parents aller en prison», a déclaré Olivia Jade. « Mais aussi je pense qu’il est important pour nous d’avancer et d’aller de l’avant. »

La plupart des fans ont répondu positivement au message du Nouvel An, rédigé après que le pays se soit accroupi pendant les vacances lors d’une pandémie de COVID-19 incontrôlable. Il y avait de fréquents appels dans les commentaires pour que Jade revienne sur YouTube.

D’autres étaient critiques. « Je veux dire que nous sommes dans une pandémie et qu’elle organise des fêtes comme si elle n’existait pas », a écrit un utilisateur dans un commentaire très apprécié.

« Wow et c’est comme ça que vous voulez nettoyer votre image », a écrit un autre utilisateur.

Contributeur: Maria Puente