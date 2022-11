Faire honte aux compagnies pétrolières – Shaw Local

L’éditorial du 14 novembre du Chicago Tribune sur les entreprises de combustibles fossiles qui récoltent des bénéfices aux dépens du consommateur et de l’environnement revient à chercher les flammes lorsque votre maison est en feu. Les dommages causés à l’environnement sont si évidents que c’en est risible. Et la Tribune suggère aux consommateurs ordinaires de partager la manne pétrolière en achetant 110 $ en actions pétrolières. La majorité des consommateurs n’ont pas 110 dollars à investir dans des actions, en grande partie à cause des prix de l’essence gonflés.

L’éditorial fait allusion à l’adage fatigué de Milton Friedman selon lequel “il n’y a qu’une seule et unique responsabilité sociale de l’entreprise – utiliser ses ressources et s’engager dans des activités conçues pour augmenter ses profits”. Les entreprises n’ont aucune responsabilité pour le bien-être de ceux qu’elles exploitent – aucune responsabilité pour les inégalités économiques écrasantes ou la pollution et les événements météorologiques qui changent la vie.

Pour remédier au manque de responsabilité sociale des entreprises, utilisez un processus simple d’imposition et de distribution de dividendes. Taxer les entreprises de combustibles fossiles pour avoir extrait du sol du pétrole, du charbon et du gaz naturel au montant de l’impact négatif de ces ressources sur la société – 85 $ pour une tonne d’équivalent de dioxyde de carbone émise par cette ressource. L’impôt serait distribué à toutes les familles ayant moins de 250 000 $ de revenu. La répartition compenserait la hausse inéluctable des prix des énergies fossiles et limiterait les inégalités et la pollution qui sont le fléau de la Terre.

Jim Arneberg

Domaines Hoffman