Faire griller la fille du Capt Tom a été l’une de mes interviews les plus difficiles – mais la trahison de son héritage était trop énorme pour être ignorée.

Ce fut l’un des entretiens les plus difficiles de ma carrière.

J’ai vraiment adoré le capitaine Tom Moore et j’ai été l’une des premières personnes dans les médias à mettre en lumière son incroyable marche, et je lui ai parlé à plusieurs reprises pendant et après celle-ci, y compris pour mon émission Life Stories.

Le capitaine Tom Moore est devenu à juste titre un héros national pour avoir collecté près de 40 millions de livres sterling pour les œuvres caritatives du NHS. Crédit : Le Soleil

Hannah, la fille de Tom, et son mari Colin ont accepté de s’asseoir avec Piers devant la caméra

Je savais que je ne pouvais pas laisser mon histoire personnelle avec eux obscurcir mon jugement journalistique, dit Piers

Il est devenu à juste titre un héros national pour avoir collecté près de 40 millions de livres sterling pour les œuvres caritatives du NHS, et il ne fait aucun doute que sa famille a joué un rôle important en l’aidant à y parvenir.

Mais depuis sa mort, l’opinion publique s’inquiète de plus en plus de savoir si la fille de Tom, Hannah, et son mari Colin, auraient personnellement bénéficié de l’exploitation du nom et du statut du grand homme.

Et quand ils ont accepté de s’asseoir avec moi devant la caméra chez eux, avec leurs deux enfants, j’ai su que je ne pouvais pas laisser mon personnel histoire avec eux tous obscurcissent mon jugement journalistique.

J’ai donc posé toutes les questions que les gens voulaient leur poser, et auxquelles les journalistes ont parfois obtenu des réponses très obtuses, voire carrément fausses, et la vérité est enfin apparue.

Et pour être franc, c’est une lecture peu édifiante.

Après un interrogatoire approfondi, les Ingram-Moores ont finalement admis avoir empoché plus de 800 000 £ provenant des recettes de trois livres de Captain Tom, argent que le public aurait supposé à partir de diverses déclarations publicitaires à l’époque, destiné à la Fondation Captain Tom.

Ce qu’ils ont fait n’était pas illégal, mais beaucoup penseront que c’est immoral.

Hannah révèle également qu’elle a accepté 18 000 £ pour remettre des prix lors d’une cérémonie portant le nom de la Fondation, lorsqu’elle était PDG de la Fondation.

Cela aussi était très peu judicieux, tout comme sa décision d’accepter le poste en premier lieu avec un salaire de 85 000 £ (elle avait initialement accepté d’être payée 100 000 £, mais la commission caritative l’a rejeté) alors qu’elle n’avait aucune expérience de la gestion d’organisations caritatives. .

Quant au fameux spa, il n’y a tout simplement aucune justification pour qu’il soit installé à l’intérieur du prétendu bâtiment commémoratif du capitaine Tom.

Ce n’était évidemment qu’un cadeau de luxe pour la famille, presque certainement payé avec l’argent du livre, et le fait qu’ils aient secrètement utilisé le nom de la Fondation pour demander un permis de construire pour le bâtiment sans l’autorisation des administrateurs de la Fondation, ça pue aussi.

À la fin de mon interrogatoire, toute la famille a serré dans ses bras et consolé Hannah qui sanglotait.

Il faudrait un cœur de pierre pour ne pas ressentir une certaine empathie pour une famille qui a sans aucun doute fait beaucoup de bien avec la marche du Capitaine Tom et qui a maintenant vu son monde entier s’effondrer.

Et les torrents dégoûtants d’abus et de menaces de mort qu’ils ont tous reçus depuis le tout début sont épouvantables, en particulier ceux dirigés contre la jeune fille d’Hannah, Georgia.

Mais leur réaction à la fin en dit long.

Hannah et Colin ont délibérément gardé secrets les détails de leurs gains financiers sur le dos du capitaine Tom, sachant que cela provoquerait la colère du public, comme j’en suis sûr.

L’essentiel est qu’ils n’auraient jamais dû accepter ou garder un centime pour eux en rapport avec le capitaine Tom et l’argent public.

Il ne s’agissait pas simplement d’un conflit d’intérêts évident et profondément contraire à l’éthique, c’était une trahison de son héritage.

