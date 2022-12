Faire face aux insurgés – Shaw Local

En lisant le nouveau livre “And There Was Light – Abraham Lincoln and the American Struggle” de Jon Meacham, j’ai pensé à quel point les émeutiers du 6 janvier avaient de la chance de vivre au 21e siècle et non au 19e.

Après l’élection de Lincoln en 1860, de nombreuses rumeurs et complots ont été rapportés au sujet de sécessionnistes prenant le pouvoir à Washington, DC, avant la certification du vote électoral.

À l’époque, le vieux Winfield Scott était le général commandant de l’armée américaine et responsable de la sécurité du Capitole. Scott a répondu aux questions sur la certification en disant: «(Quiconque) aurait tenté par la force ou un désordre non parlementaire d’entraver ou d’interférer avec le décompte légal (serait) fouetté au museau d’un douze livres et tiré par la fenêtre du Capitole .”

Scott est allé encore plus loin et a dit : « Dites à [Lincoln] … Je planterai des canons aux deux extrémités de Pennsylvania Avenue, et si l’un (des sécessionnistes) montre la tête ou lève le doigt, je le ferai sauter en enfer.

La position de fer et le discours dur de Scott ont fonctionné – aucun incident, aucune perturbation.

Jim Baumann

Lac de cristal