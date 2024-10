Faire face aux « frayeurs du dimanche »

Sean Kernan et Yahoo peuvent gagner une commission sur les liens de cette histoire. Prix ​​et disponibilité sujets à changement.

Le dimanche après-midi était annonciateur de tant de stress et de peur pour la semaine à venir. Je travaillais toujours dans la finance et gérais une énorme charge de travail, avec des efforts frénétiques à l’échelle de l’entreprise pour de nouvelles initiatives et des taux de roulement ahurissants qui me laissaient former 24 heures sur 24 de nouvelles recrues aux yeux étoilés.

Quand je fermais les yeux, je voyais déjà ma boîte de réception déborder de demandes et de gens faire la queue à l’extérieur de mon bureau avec des questions et des approbations dont ils avaient besoin. J’avais l’impression de diriger une sorte d’orphelinat d’entreprise, mais avec chaque boule de porridge, un peu de mon âme et de mon esprit combatif revenait.

Cette couverture déprimante pesait sur moi et, lorsque j’en ai parlé à ma conjointe, elle ne s’en rendait pas du tout compte. Elle a déclaré : « Je n’ai pas vraiment cette expérience dans mon travail. »

Elle aime son métier et travaille en dehors d’un environnement corporatif, où elle a une pleine autonomie et du sens. Pourtant, même les personnes qui aiment leur travail ressentent souvent cette anxiété et ce stress le dimanche.

Les « peurs du dimanche » sont une forme de stress d’anticipation. Ils sont un sentiment de une catastrophe imminente, sachant que beaucoup de travail et d’incertitude les attendent. Parfois, vous avez l’impression d’avoir un creux dans l’estomac.

L’expression elle-même est relativement nouvelle. Auteur et lexicographe Kory Stamper trouvé le a enregistré pour la première fois l’utilisation des effrayants du dimanche dans un article sur le thème de la gueule de bois en 2009 sur Urban Dictionary :

« Généralement caractérisé par le fait de rester au lit toute la journée et à la fois de regretter les décisions passées et de remettre en question votre avenir apparemment inexistant. Des pensées telles que « Je vais mourir seul » et « Est-ce que je trouverai un jour un travail que j’apprécie réellement ? » vous consumer toute la journée pendant que vous luttez contre la gueule de bois.

Le terme a depuis évolué pour être plus global, pour inclure ceux d’entre nous qui ont pris conscience du véritable stress de la vie professionnelle.

Le New York Times a présenté cette version dans la pièce de 1992« C’est dimanche après-midi et voici les Blahs », affirmant que les samedis ont tendance à être remplis de corvées et d’activités, tandis que les dimanches ralentissent et permettent des moments plus calmes et une réflexion qui invite au « Sunday Blues ».

Comme c’est courant et comment se fait-il

Les Sunday Scaries sont normales : selon un étude officielle LinkedIn en 2023, 75 % des travailleurs en font l’expérience (avec des signes que les frayeurs s’infiltrent dans d’autres jours).

C’est tout à fait logique, car le dimanche marque un moment de deuil, une période de repos et de temps libre qui touche bientôt à sa fin. La plupart des gens ont ressenti cela lorsqu’ils étaient enfants, alors que la réalisation de l’école était imminente. Il apparaît également qu’une semaine de travail standard nous impose une pression inhérente pour « tout faire » le week-end, et si nous ne répondons pas à ces attentes, il existe une culpabilité inévitable qui exacerbe l’anxiété liée au travail.

Un plein 74% des personnes qui ont déclaré que les frayeurs du dimanche l’attribuaient à l’incertitude économique, 37 % déclarant se sentir dépassés au travail, et 31 % affirmant que leur peur d’une récession était également à l’origine de ces frayeurs.

Les effrayants du dimanche ne devraient pas vous ronger comme ils l’ont fait avec moi. Ma peur du dimanche m’a souvent conduit à d’énormes questions existentielles, me demandant : « Est-ce à cela que ressemble mon avenir ? Et : « Est-ce normal d’être aussi malheureux et anxieux à propos de mon travail ?

Finalement, ce n’était pas le cas.

Pour commencer, réduisez votre consommation excessive d’alcool. Sur le moment, ça s’intensifie sensations de détente en affectant GABA (le neurotransmetteur qui contrôle l’inhibition). Le retrait qui accompagne la gueule de bois peut exacerber l’anxiété existante. En effet, ce qui monte doit descendre, et vice-versa.

Étant donné que la plupart d’entre vous ne boivent pas de façon excessive à ce stade (j’espère), une autre stratégie consiste à planifier à l’avance votre semaine de travail. Les frayeurs du dimanche sont souvent causées par l’anxiété et l’incertitude concernant la semaine à venir. Passer ne serait-ce que 5 à 10 minutes pour élaborer un plan pour la semaine peut vous donner un sentiment de contrôle.

Une autre tactique consiste à combattre les pensées négatives. La psychiatre, le Dr Vania Manipod, dit que vous devriez commencer par identifier la source de ces pensées négatives. Plutôt de s’inquiéter, « Je ne ferai pas du bon travail. » Vous pouvez dire : « Je fais généralement du bon travail, et je le ferai probablement encore. »

Par orientation par le À l’Université de Rochester, une autre stratégie consiste à réserver du temps pendant lequel vous êtes impliqué dans des activités positives qui ne vous permettent pas de vous attarder sur vos réflexions professionnelles.

Vous vous isolez lorsque la réflexion et la planification sont autorisées, et vous les bloquez dans le reste.

Une autre stratégie consiste à transformer votre dimanche en un acte de soin personnel. Par Peggy Neu, présidente de Les campagnes du lundiune initiative de santé publique à but non lucratif, vous pouvez utiliser :

Exercice : tout ce qui fait augmenter votre fréquence cardiaque et faire transpirer votre corps.

Amour – exprimer sa gratitude et améliorer les relations avec les personnes importantes.

Sérénité – méditation, pleine conscience et activités à faible stimulation qui vous détendent.

Je trouve que passer du temps de qualité avec mon conjoint est souvent un moyen facile d’introduire toutes ces choses. Dimanche, nous partons nous promener le long de Bayshore, une magnifique bande deau au bord de l’eau ici à Tampa où vous pourrez voir des dauphins et des lamantins. Parfois, nous faisons une séance d’entraînement ensemble ou nous nous détendons simplement et lisons dans la même pièce. Le calme et la proximité les uns des autres peuvent à eux seuls faire des merveilles.

Méfiez-vous des choses qui pourraient subtilement accroître l’anxiété pendant cette période calme. J’ai pris la mauvaise habitude de regarder des vidéos de caméras corporelles de la police sur YouTube. Même s’ils étaient pleins de suspense et fascinants, ils impliquaient souvent des images intenses, ce qui ne m’a en aucun cas aidé à me détendre.

Conseils pour les travailleurs non traditionnels

Il est intéressant de réfléchir maintenant, en tant qu’écrivain à temps plein en dehors du monde de l’entreprise : je n’ai pas autant de frayeurs le dimanche parce que, comme en l’absence d’excitation du vendredi, je n’ai pas non plus beaucoup d’accalmie le dimanche.

Cela dit, j’utilise le dimanche pour réfléchir, réfléchir et déposer des idées d’articles. J’ébauche même le début de plusieurs morceaux, pour ne pas commencer complètement aveugle le lendemain. Cela m’aide à faire face à la peur d’oublier une idée (une source courante d’anxiété). Trop souvent, j’ai juré de ne pas oublier une idée, et je me l’ai répété plusieurs fois, pour ensuite la laisser échapper à mon esprit quelques jours plus tard.

Le piège d’un travail non traditionnel sans horaire fixe est que vous pouvez permettre au travail et à la vie de se superposer complètement. Les frayeurs du dimanche deviennent une pilule anti-stress à libération prolongée qui se propage à chaque minute de votre journée. Vous oubliez à quoi ressemble un week-end ou un jour de congé. Les mêmes principes de soins personnels s’appliquent à nous.

Pensées d’adieu

Il n’existe probablement pas de remède simple pour éliminer les frayeurs du dimanche. Le capitalisme offre certes certains avantages à la société, mais l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée n’en fait pas partie. Trop d’entreprises nous mettent dans une situation de plus en plus serrée, nous considérant comme des pions pour augmenter leurs bénéfices tout en signalant qu’elles se soucient réellement de nous.

Connaissez votre valeur et protégez avant tout vos limites et votre qualité de vie. Les frayeurs du dimanche sont là pour rester. Mais ils n’ont pas besoin de peser sur vous.

Récapitulatif pour mémoire :

N’oubliez pas de prendre soin de votre corps, de faire de l’exercice et de manger correctement. Cela semble être un conseil évident, mais les gens ne le suivent toujours pas et sapent tous les autres efforts d’amélioration.

Bloquez du temps pour planifier une semaine de travail si nécessaire. Ceci est utile lors de lourdes charges de travail périodiques.

Bloquez les activités amusantes et relaxantes qui ne permettent pas de discuter au travail.

Ne cédez pas à une consommation excessive d’alcool. La relaxation qu’elle procure a un prix au stress le lendemain.

C’est un piège capitaliste de penser que tout le monde peut vivre en dehors du bureau et ne jamais penser à son travail. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes condamné à des vagues d’anxiété et de tristesse chaque dimanche. Cela peut encore être une journée de joie et de détente.