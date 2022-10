Faire face au suicide – Shaw Local

Le suicide est un problème majeur de santé publique qui touche de nombreuses personnes, certains facteurs pouvant contribuer au drame. Pas plus tard qu’en 2020, près de 46 000 décès aux États-Unis étaient liés au suicide.

Pour les familles et les communautés touchées par le suicide, le choc et la confusion peuvent être particulièrement forts. Aussi difficile que cela puisse être au début, il existe des moyens sains de vous aider à traverser le processus de deuil.

Gérer le deuil et les émotions

Il est important de se préparer à plusieurs réactions émotionnelles. Lorsqu’un être cher meurt, vos sentiments peuvent aller de la surprise et de la tristesse à la colère avant d’arriver à un état d’acceptation. Dans le cas d’un suicide cependant, ces émotions sont souvent intensifiées.

Au début, vous pouvez avoir un sentiment accru de colère contre la personne décédée pour vous avoir quitté. Vous pouvez ressentir de la culpabilité ou même vous reprocher d’avoir joué un rôle dans la décision de la personne. Ces sentiments sont parfaitement normaux et il est important d’être patient et de traiter ces sentiments avec soin et de demander de l’aide au besoin.

Vous devez également être préparé à ce qui peut sembler être un manque de compassion de la part des autres au début.

Cela ne veut pas dire que les gens ne s’en soucient pas, mais plutôt qu’ils ont du mal à discuter d’un événement tragique comme le suicide. Il se peut qu’il ne sache pas quoi dire ou qu’il veuille simplement vous laisser le plus d’espace possible. Si cela se produit, vous pourriez vous sentir isolé ou encore plus attristé si vous percevez que vous n’obtenez pas tout de suite le soutien nécessaire – mais ce n’est souvent pas le cas. N’oubliez pas d’essayer d’être patient.

Cherchez de l’aide quand vous en avez besoin

C’est là que certaines méthodes d’adaptation saines et proactives sont utiles.

Sachez toujours qu’il est parfaitement acceptable de tendre la main à des amis de confiance ou à des êtres chers pendant une période de deuil. Il est bon de chercher du réconfort car c’est un signe du début du processus de guérison. Faites ce qui vous semble naturel, mais soyez prêt à recevoir des rappels de la tragédie et à en parler ouvertement.

Il est également important de ne pas précipiter les choses. Marcher, et non courir, dans le processus de deuil suivant un suicide devrait se faire naturellement et il est préférable de ne pas se précipiter. Laissez vos émotions venir afin de pouvoir les traiter à votre manière.

Si vous vous sentez dépassé, vous pouvez toujours demander de l’aide à un professionnel près de chez vous. Il existe des groupes de soutien et des services de conseil dans la communauté conçus pour aider à surmonter le deuil suicidaire. Avec le temps, la gravité de la tension émotionnelle et des sentiments difficiles fera place à la paix et à la compréhension.

Pour des questions ou des informations sur la sensibilisation au suicide ou de l’aide pour planifier des services pour un être cher, visitez notre site Internet ou composez le 815-433-0313.

Parc commémoratif d’Oakwood

2405, rue Champlain

Ottawa, IL 61350