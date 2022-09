Faire face au coût élevé du logement – ​​Kelowna Capital News

Dans les collectivités autour de la vallée de l’Okanagan et dans tout le sud de l’intérieur de la Colombie-Britannique, les logements sont rares et les prix sont élevés.

Summerland et Penticton traitent toutes deux des propositions de projets de logements abordables dans leurs collectivités. Des discussions similaires ont lieu dans d’autres parties de cette région, y compris Keremeos, Revelstoke, Vernon et d’autres communautés.

Le logement a un effet direct sur les acheteurs potentiels, les locataires et les personnes qui envisagent de déménager dans une communauté. Mais une pénurie de logements et un marché aux prix élevés ont des répercussions profondes sur des communautés entières. Les prix des maisons affectent également les prix des loyers.

Lorsque le logement coûte cher et se fait rare, cela affectera les travailleurs qui ont besoin d’un logement abordable. Cela affecte à son tour les employeurs et les propriétaires d’entreprises, en particulier ceux qui cherchent à faire venir des personnes de l’extérieur de la ville pour pourvoir des postes vacants. Bref, le logement peut affecter l’économie locale d’une communauté.

Il existe également d’autres problèmes connexes concernant l’offre de logements et l’abordabilité des logements, en particulier lorsqu’il s’agit de fournir un logement aux personnes à revenu limité.

Cependant, le logement abordable ne touche pas qu’un segment de la population. Selon un rapport de Kelowna, publié plus tôt cette année, près de la moitié des ménages locataires de Kelowna ont dépensé plus du tiers de leur revenu brut en loyer. Moins d’un ménage sur 10 dans cette ville avait les moyens d’y acheter une maison.

Les prix des maisons au Canada ont commencé à baisser légèrement cette année, mais même avec une baisse des prix, les logements restent chers.

Les discussions sur le logement, en particulier le logement abordable, sont souvent inconfortables. Alors que beaucoup seraient d’accord avec la nécessité d’une plus grande offre de logements et d’une augmentation du nombre de logements abordables, les questions difficiles ont trait à l’endroit où ces logements devraient être construits et comment ils devraient être financés.

Il s’agit d’une question qui doit être abordée par tous les paliers de gouvernement et qui requiert une attention immédiate.

Les problèmes de logement touchent tout le monde dans nos collectivités.

– Presse noire

