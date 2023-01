Faire face à un licenciement ? Il y a une communauté TikTok pour ça

Quelques minutes plus tard, Valera a rappelé son manager : elle était en fait licenciée, ainsi que plusieurs autres personnes de son entreprise. Et le lendemain, Valera a publié une vidéo de suivi de sa réaction à la nouvelle, les larmes et tout .

Elle s’est enregistrée sur TikTok en lisant l’e-mail, envoyé par quelqu’un de haut placé dans son entreprise de marketing immobilier : “Michelle, je planifie cette réunion obligatoire pour discuter avec vous d’une mise à jour commerciale importante et urgente. J’apprécierais si tu as pris le temps pour ça.”

Parmi les jeunes travailleurs licenciés en masse dans la tech, la finance et les médias (La grande fincomme certains l’appellent), filmer une vidéo de réaction TikTok fait rapidement partie de la liste de contrôle post-licenciement, quelque part entre envoyer des SMS à vos amis et ne plus pouvoir accéder à votre messagerie professionnelle.

C’est un peu comme une version plus non filtrée (et parfois plus désordonnée) du poste de licenciement de LinkedIn qui a pris de l’ampleur tout au long de l’année dernière. Et c’est un changement radical par rapport à la vision d’une mise à pied comme quelque chose dont il faut être gêné et garder le secret.

Les jeunes travailleurs ne restent pas silencieux. Les fluctuations massives de la sécurité de l’emploi et de l’isolement du travail à distance pendant la pandémie signifient qu’ils se rendent dans des endroits comme TikTok pour obtenir des conseils de carrière, pour se défouler sur la vie de l’entreprise et, maintenant, pour compatir aux ralentissements.

“Les gens vont en ligne parce qu’ils veulent avoir ce sentiment de camaraderie ou de connexion avec d’autres personnes”, explique Angela Hall, professeur de ressources humaines et de relations de travail à la Michigan State University.

De nombreux jeunes travailleurs utilisent la plate-forme pour traiter leurs sentiments, en particulier lorsqu’ils reçoivent les nouvelles tout en travaillant à domicile et qu’ils n’ont pas de collègues ou d’amis à proximité avec qui se défouler.

Valera dit qu’elle a décidé de télécharger sa réaction post-licenciement comme une sorte de mécanisme d’adaptation et dit que c’est assez drôle d’une manière tordue. Elle a toujours été le genre de personne à trouver de l’humour dans des situations difficiles, dit-elle. Et en le rendant public, elle espère aider d’autres travailleurs licenciés à le voir de cette façon : “Vous pouvez pleurer et bouder et être triste et déprimé et que cela affecte votre santé mentale, ou vous pouvez vous asseoir ressentez ce que vous avez besoin de ressentir, riez et allez de l’avant avec la meilleure chose que vous puissiez faire – ce qui pour moi, maintenant, est de trouver un nouvel emploi.”

Si ce n’est pas pour la connexion, les téléspectateurs peuvent affluer vers ces TikToks de réaction au licenciement dans l’espoir de calmer leurs propres angoisses concernant les licenciements. “De la même manière que nous aimons regarder des films d’horreur, quand vous voyez quelque chose d’horrible se produire [onscreen]cela vous aide à le démystifier et à surmonter vos propres peurs », explique Hall. Voir l’une de vos plus grandes peurs se manifester pour quelqu’un d’autre « adoucit toute l’idée » et vous permet de voir que vous pouvez aussi le gérer. .

“Nous ressentons un niveau de catharsis lorsque nous regardons quelqu’un traverser quelque chose”, poursuit Hall. “Une mise à pied est une mauvaise chose, mais ensuite nous voyons qu’ils sont toujours là, ils ont toujours la tête attachée, et ce n’est pas la fin du monde. Cela vous donne l’impression:” Si cela m’arrive, je peux y aller à travers elle aussi.'”