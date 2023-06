Faire face à l’impact physique d’un deuil intense

Glenn Levine, MD, professeur de médecine au Baylor College of Medicine et chef de la section de cardiologie du Michael E. DeBakey VA Medical Center à Houston, affirme que le deuil est un «état de détresse mentale grave» qui peut «conduire à une adrénaline plus élevée niveaux d’hormones, entraînant une pression artérielle élevée et une fréquence cardiaque plus rapide.

Le deuil peut également avoir « des effets indirects, comme le fait que les patients ne prennent pas leurs médicaments régulièrement pendant la période de détresse et de deuil », a déclaré Levine, qui n’a pas participé à l’étude.

Quand chagrin et traumatisme se croisent

Une partie importante du deuil est le traumatisme qui l’entoure, a déclaré Whitmore ; non seulement le traumatisme de la perte d’un être cher, mais aussi le traumatisme des événements qui ont pu survenir avant la perte. Un traumatisme provoque une réaction de stress physique qui peut être déclenchée même longtemps après l’événement, entraînant un trouble de stress post-traumatique (SSPT).

« J’ai un ESPT majeur après avoir vu Erika mourir, et au début, je ne savais pas ce que c’était. Cela me hantait et je revivais encore et encore la maladie de ma fille, ce qui rend la partie physique tellement plus éprouvante et débilitante », a-t-elle déclaré.