Faire face à la colère en tant qu’aidant familial

Et elle s’est vraiment mise en colère.

Environ 53 millions d’Américains sont des soignants auprès d’un membre de la famille ou d’un ami ayant un problème de santé ou un handicap, et près d’un tiers d’entre eux consacrent 20 heures ou plus par semaine à ce rôle. Les Centers for Disease Control and Prevention, qui appellent les soignants, « l’épine dorsale » des soins à domicile de longue durée aux Etats-Unis, a averti que les soignants sont confrontés à de nombreux risques : anxiété et dépression, problèmes de santé chroniques et difficultés financières, pour n’en nommer que quelques-uns. Pourtant, les experts affirment que de nombreux soignants estiment qu’ils ne peuvent pas exprimer ouvertement leur frustration et leur colère.

“Le stress est tout simplement monumental et constant”, a déclaré Mme Brenoff. «J’étais énervé.»