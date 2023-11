Faire équipe pour vaincre la chaleur | Actualités technologiques de Virginie

Cet été a été le plus chaud jamais enregistré sur la Terre.

La vallée de Roanoke n’a pas fait exception à la chaleur, avec des nouvelles rapports désignant 2023 comme le deuxième été le plus chaud de la région. Mais la hausse des températures a été particulièrement étouffante pour certains quartiers de Roanoke, ceux touchés par des pratiques d’urbanisme néfastes.

Theodore Lim, professeur adjoint d’affaires urbaines et de planification à l’École des affaires publiques et internationales de Virginia Tech, a travaillé avec la ville de Roanoke pour résoudre les problèmes sous-jacents qui ont conduit à l’effet thermique des îles urbaines. Ce phénomène se produit dans les villes où il y a un manque de verdure et un excédent de matériaux durs qui emprisonnent la chaleur, comme le béton. Ces zones sont généralement plus chaudes que les zones rurales environnantes. D’après Lim recherchecertains facteurs de stress, tels que la pauvreté, le logement et la violence armée, se manifestent déjà dans ces quartiers.

Lim et son équipe multidisciplinaire reçu une subvention de planification du défi national de l’innovation civique scientifique de phase 1 en 2022 de la National Science Foundation (NSF). Il leur a fourni 50 000 $ pour soutenir la mise en œuvre rapide de projets pilotes communautaires axés sur la recherche qui répondent aux priorités en matière de résilience à la chaleur.

Aujourd’hui, l’équipe a reçu un prix Stage 2 pour l’aider davantage dans ses efforts.

Le prix, annoncé en septembre, donne à Lim 1 million de dollars à dépenser au cours de l’année prochaine pour mettre en œuvre des programmes pilotes à Roanoke. Le projet de Lim, « Technologie, science et art civiques centrés sur les jeunes pour améliorer l’infrastructure communautaire de résilience thermique », est l’une des 19 initiatives universitaires à l’échelle nationale à recevoir ce financement.

Pourquoi est-ce important

Lim prévoit de lutter contre la hausse des températures dans la ville grâce à la sensibilisation de la communauté et au renforcement des capacités. Son équipe conçoit des programmes pour les jeunes de la ville, en mettant l’accent sur les jeunes vivant dans des zones particulièrement vulnérables aux effets de la hausse des températures. Les activités comprendront les STEM, les arts et la spiritualité, ainsi qu’un programme de développement de la main-d’œuvre dans les écoles secondaires, tous destinés à produire des données qui éclaireront la planification future des quartiers connaissant les pires impacts de la hausse des températures à Roanoke.

Les données comprendront des informations quantitatives permettant de mesurer la façon dont les gens ressentent la température dans la ville. Les chercheurs rassembleront des données provenant de capteurs de température portables et d’équipements de surveillance de la température intérieure et extérieure. La façon dont les gens ressentent la température dépend fortement de leurs habitudes de déplacement, de l’endroit où ils passent réellement du temps, de l’emplacement et du type de logement dans lequel ils résident, et de leur accès ou non à la climatisation, a déclaré Lim. Le groupe espère surveiller les températures aux arrêts de bus, par exemple, à l’aide de capteurs portables.

Les données incluront également des expériences qualitatives de chaleur, de nature urbaine, d’histoire et d’engagement civique que les individus produiront à travers des programmes artistiques et spirituels. Les données qualitatives – telles que les histoires orales, les peintures, la poésie et les peintures murales publiques – révéleront les atouts de la communauté, la manière dont les gens priorisent les investissements dans leur quartier et comment ils envisagent la sécurité de leur communauté face aux facteurs de stress du changement climatique mondial. L’équipe de recherche étudiera comment la collaboration entre les organisations civiques et les agences municipales façonne la façon dont les individus conceptualisent le défi de l’adaptation au changement climatique, parmi de nombreux autres problèmes urgents dans la ville.

Des dizaines de partenaires communautaires contribuent au projet et développent l’idée d’une planification de la résilience urbaine « tenant compte des traumatismes et centrée sur la guérison » afin de reconnaître les effets néfastes des initiatives d’urbanisme passées, notamment la profonde méfiance à l’égard des initiatives gouvernementales dans la communauté afro-américaine. dit Lim.

« Le projet cherche à tracer une voie vers la guérison de certaines de ces blessures, grâce à un engagement communautaire profond et authentique et au renforcement des capacités civiques », a-t-il déclaré.

La subvention est un exemple de la manière dont la ville de Roanoke recherche continuellement des opportunités de partenariats pour renforcer la communauté et « cibler les ressources dans les zones touchées par un désinvestissement historique », a déclaré Wayne Leftwich, responsable de la planification de la ville de Roanoke.

“Nous pensons que combiner la collecte de données de qualité, l’engagement communautaire et les arts et la culture constitue une approche innovante pour développer des stratégies permettant d’atténuer la chaleur extrême”, a déclaré Leftwich.

Objectifs du projet

Engager les jeunes et les familles autour de la question de l’adaptation urbaine aux effets du changement climatique mondial, en particulier autour de la question de la hausse des températures

Piloter différentes pratiques d’urbanisme auprès des communautés les plus vulnérables aux effets de la hausse des températures

Augmenter la capacité de la communauté à faire face aux risques liés à la hausse des températures

Améliorer les processus d’engagement civique et rétablir la confiance

Qui est impliqué

Chercheurs universitaires : Eric Wiseman, professeur agrégé de ressources forestières et de conservation de l’environnement à Virginia Tech ; Jake Grohs, professeur agrégé de formation en ingénierie à Virginia Tech et Malle Schilling, Ph.D. étudiant en formation d’ingénieur; Naren Ramakrishnan, professeur d’ingénierie à Virginia Tech ; Nathan Self, associé de recherche en informatique à Virginia Tech ; Julia Gohlke, professeure agrégée de santé environnementale ; Paroma Wagle, professeur adjoint d’affaires urbaines et de planification à l’École des affaires publiques et internationales ; Jack Carroll, étudiant à la maîtrise en aménagement urbain et régional ; David Moore, Lara Nagle, Mary Beth Dunkenberger et Andrea Briceno Mosquera du Virginia Tech Institute for Policy and Governance ; et Laura Hartman, professeure agrégée d’études environnementales au Roanoke College

Agences gouvernementales : Département de planification de Roanoke et Bureau du développement durable, Parcs et loisirs de Roanoke, Écoles publiques de la ville de Roanoke, Bibliothèques publiques de Roanoke, Département des eaux pluviales de Roanoke.

Partenaires communautaires : Antwyne Calloway, leader communautaire; Decca Knight, spécialiste en traumatologie ; BJ Lark, ARTS COMMUNAUTAIRES Roanoke ; Darlene Lewis, directrice du Hope Center, Jane Gabrielle McCadden, artiste ; Antonio Stovall, leader communautaire ; section Roanoke du club Kiwanis ; Arbres Roanoke ; La fonderie; diverses églises communautaires

Voix de Virginia Tech

« Le principe de la subvention NSF Civic Innovation est tout à fait conforme aux objectifs de VT. Ut Prosim éthique. Il s’agit de besoins identifiés par la communauté et de partenariats entre le monde universitaire et la communauté », a déclaré Lim. « Il fait progresser la recherche-action participative – répondant simultanément aux besoins de problèmes sociaux pratiques tout en faisant progresser la recherche et la création de nouvelles connaissances. Les étudiants diplômés de VT seront également étroitement impliqués dans l’apprentissage communautaire et s’associeront avec les étudiants du secondaire de Roanoke pour soutenir la planification de bas en haut.