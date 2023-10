Lorsque vous souffrez de dermatite atopique (MA), votre barrière cutanée est altérée, votre système immunitaire est renforcé et provoque une inflammation, et lors des poussées, vous souffrez de ce qu’on appelle une dysbiose microbienne (un déséquilibre des bactéries, virus et champignons sur votre peau).

Tout le monde a des déclencheurs différents. Je pense qu’il est important que les gens essaient de voir quelles choses ont tendance à vraiment les irriter, comme les différents types de vêtements, les irritants domestiques ou le temps chaud ou froid. Il y a beaucoup de choses que les gens doivent garder à l’esprit et qui pourraient les irriter. Et il est également important d’utiliser des savons nettoyants doux.

En fait, je suis née avec de l’asthme et j’ai été hospitalisée quand j’avais 2 ans. J’ai ensuite développé un eczéma important et des allergies saisonnières. Maintenant, j’ai souvent aussi de l’urticaire et j’ai beaucoup de démangeaisons, c’est pourquoi j’ai choisi d’étudier la dermatologie. La triade MA a tendance à provoquer une maladie plus grave qui peut parfois être plus difficile à traiter.

L’hydratation est très importante, surtout lorsque vous sortez de la douche, car vous disposez d’une barrière d’eau dans la couche externe de votre peau qui protège vos nerfs de l’irritation. Plus la barrière d’eau est grande, mieux c’est pour protéger votre barrière cutanée.

Dès que vous sortez de la douche, dans les 10 à 30 secondes, vous souhaitez à peine tapoter, puis appliquer une crème hydratante épaisse à base de crème pour vraiment emprisonner l’humidité. Cela peut aider à construire cette barrière d’eau qui peut ensuite aider à empêcher les nerfs d’être super irrités.

Les crèmes hydratantes à base de crème ont tendance à être les plus nourrissantes, mais le plus important est que vous trouviez quelque chose que vous utiliserez. Il existe aussi des onguents qui peuvent être bons. Si vous souffrez d’allergies de contact, il est important de vérifier l’étiquette du produit pour vous assurer que vous n’êtes allergique à aucun des ingrédients.