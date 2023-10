Faire en sorte que les « durées » comptent, tout en gardant une bonne perspective | Actualités, Sports, Emplois

Depuis près de 30 ans, j’ai couvert « dure » pour les équipes et les athlètes de tous niveaux.

Il y a eu beaucoup de moments bruts et émouvants. Des joueurs qui ne voulaient pas se dire au revoir. Des enfants qui refusaient d’enlever leur maillot et d’admettre que c’était fini. La réalité est froide et souvent amère dans les vestiaires, les abris et les caucus des séries éliminatoires.

En tant que vétéran de ces situations, je pensais pouvoir aborder la dernière compétition de golf universitaire de mon fils lundi après-midi avec la tête froide. Sachant que ça allait être « il » d’une manière ou d’une autre, je me suis préparé mentalement à regarder ses derniers swings en tant que Dodger.

Il s’avère que près de trois décennies de préparation professionnelle ne m’ont toujours pas entièrement préparé pour ces montagnes russes sur le plan personnel. J’ai moi-même joué pour l’équipe de golf de Fort Dodge et, en fait, ma dernière rencontre de district en tant que Dodger a eu lieu il y a 28 ans jour pour jour, également au Fort Dodge Country Club.

La symétrie m’a vraiment frappé lorsque je me suis arrêté pour regarder ses derniers trous. Des souvenirs nostalgiques ont envahi mon esprit, provenant à la fois de mes propres expériences et du fait d’avoir regardé mon fils ces quatre dernières saisons. Je peux imaginer en détail la première fois qu’il a choisi un club, et je me souviens de sa première rencontre en tant que Dodger en 2020 comme si c’était hier.

J’ai passé ces derniers jours à réfléchir. Et honnêtement, les résultats de la compétition – et sa carrière – ne m’importaient même pas en fin de compte. Nous voulons que nos enfants réussissent, bien sûr, mais c’est justement en les voyant accomplir un long voyage que réside la vraie joie.

Pour les jeunes parents d’aujourd’hui, mon meilleur conseil est le suivant : participez aux discussions. Les voyages. Les souvenirs d’une image plus grande que le score final d’un match ou le résultat final d’une rencontre. Nous avons tendance à être tellement absorbés par la performance de nos enfants un jour donné. Généralement, ils sont à un âge où ils ne veulent pas être critiqués ou défiés ; ils veulent juste ressentir de l’amour et de l’appréciation.

Les jeunes sont souvent assez durs avec eux-mêmes. Il y a un moment et un lieu pour décomposer la voie, la forme ou la technique du swing. Le trajet en voiture pour rentrer chez soi ou la conversation d’après-match, n’est-ce pas.

Je suis loin d’être le premier parent à vivre la « dure » d’un lycéen, et bien d’autres suivront les traces de la promotion 2024. Je fais de mon mieux pour simplement profiter de la balade et prendre de petits instantanés dans mon esprit qui me feront sourire un jour quand je serai vieux et gris (euh).

Tout cela se passe en un clin d’œil. Faites en sorte que cela compte pour toutes les bonnes raisons et soyez présent pour vos enfants. Apprenez-leur toutes les leçons importantes qui découlent de l’athlétisme et des activités – engagement, travail acharné, respect, être un bon partenaire ou coéquipier, l’importance de l’honnêteté et de l’intégrité – et le reste se mettra en place.

Nous consacrons beaucoup de temps, d’énergie et de ressources à essayer de créer des athlètes ou des artistes d’élite. Concentrons-nous davantage sur la nécessité de garantir que nos enfants soient de bonnes personnes. Ces derniers instants vont et viennent sur le terrain, le court, le parcours ou la scène. Le monde réel – et l’âge adulte – vient ensuite. « Carrières » se terminent souvent quand ils sont adolescents. Leurs histoires en tant qu’êtres humains, à toutes fins utiles, ne font que commencer.

Gardez cela à l’esprit pendant que vous les guidez et les préparez pour le « dure » qui ne sont en réalité rien de plus que des souvenirs à ranger en attendant leur avenir réel.

Eric Pratt est rédacteur sportif chez The Messenger. Contactez-le par e-mail à [email protected] ou sur Twitter @ByEricPratt







