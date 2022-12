Faire en sorte que le traitement fonctionne pour vous

Prenez soin de vous

Au fil des ans, j’ai appris que les personnes atteintes d’un cancer du poumon à un stade avancé qui reçoivent des soins palliatifs tôt obtiennent de meilleurs résultats et ont tendance à vivre plus longtemps.

Je suis bénévole au GO 2 Le programme Phone Buddy de la Fondation, où j’aide d’autres patients atteints d’un cancer du poumon à comprendre l’expérience du traitement. L’une des plus grandes idées fausses que j’entends est que les soins palliatifs ne traitent que des problèmes de fin de vie.

Il est important que les personnes atteintes d’un cancer du poumon de stade IV comprennent que les soins palliatifs peuvent vous aider à gérer les effets secondaires du traitement. Je l’ai utilisé pour soulager les effets secondaires comme les nausées, la diarrhée et les éruptions cutanées.

Les soins palliatifs m’aident à me concentrer et à être plus intelligent sur ce que je mange et comment je prends soin de moi, donc je me sens mieux dans l’ensemble. Il peut aider les patients et les soignants à faire face à l’anxiété et fournir d’excellentes ressources lorsque vous avez besoin d’aide. Les soins palliatifs se concentrent sur le bien-être du patient et de ceux qui le soutiennent tandis que votre oncologue se concentre sur la façon de traiter votre cancer.