La société de technologie Qualcomm estime que le programme d’incitation lié à la production (PLI) introduit par le gouvernement indien plus tôt cette année, est bien choisi et devrait placer les écosystèmes des télécommunications, des composants et de la fabrication technologique dans une excellente position pour l’avenir. Le gouvernement a poussé le programme PLI en plusieurs phases au cours des derniers mois, pour inclure des secteurs tels que la fabrication de smartphones, les produits électroniques et technologiques, les produits blancs tels que les climatiseurs et les téléviseurs ainsi que les médicaments, les automobiles et les composants ainsi que le textile, pour ne citer que ceux-ci. quelques. Cela arrive à un moment où il y a une grande poussée du gouvernement vers Make in India et Atmanirbhar Bharat.

On s’attend à ce que le programme PLI stimule la fabrication en Inde, donne une impulsion à la mission de fabrication en Inde et place l’Inde en bonne position avec les exportations. «Le calendrier stratégique du programme PLI a placé l’Inde dans une excellente position pour l’avenir», déclare Rajen Vagadia, vice-président et président, Qualcomm India et SAARC, à PTI. «Le programme d’incitation lié à la production mis en place par le gouvernement est un grand catalyseur car il aidera les entreprises mondiales à déplacer leur fabrication et une grande partie de leur chaîne d’approvisionnement en Inde et les entreprises locales pour servir non seulement l’Inde mais aussi exporter leurs produits», ajoute-t-il.

Le mois dernier, le programme PLI pour les produits électroniques et technologiques a été annoncé avec une dépense approuvée de Rs 5000 crore pour une période de cinq ans. La dépense financière totale pour les catégories nouvellement ajoutées, qui comprennent les produits pharmaceutiques et les médicaments, les automobiles et les composants automobiles, les produits blancs tels que les climatiseurs et les téléviseurs ainsi que les produits textiles, est de Rs 1 45 980 crore. Cela fait partie de la mission Aatmanirbhar Bharat et pousse Make in India à faire évoluer l’Inde en un centre de fabrication et d’exportation.

La catégorie des produits électroniques et technologiques comprend la fabrication de semi-conducteurs, la fabrication d’écrans, les serveurs, le matériel informatique, les appareils Internet des objets ainsi que les ordinateurs portables et les ordinateurs portables. Le programme PLI pour les produits électroniques et technologiques sera mis en œuvre par le Ministère de l’électronique et des technologies de l’information. L’Inde devrait avoir une économie numérique d’un billion de dollars d’ici 2025, selon le gouvernement. La pression pour la localisation des données, le marché de l’Internet des objets en Inde, ainsi que les initiatives Smart City et Digital India devraient augmenter la demande de produits électroniques. «La décision du gouvernement indien d’introduire le PLI pour les ordinateurs portables est opportune et dans la bonne direction. Nous sommes convaincus que cela encouragera la fabrication locale et renforcera davantage le marché local des PC, qui connaît déjà une dynamique positive dans le cadre des travaux actuels et apprend des scénarios domestiques », a déclaré Rahul Agarwal, PDG et directeur général de Lenovo India, dans un communiqué partagé. avec News18 à l’époque.

Auparavant, le gouvernement indien avait approuvé les demandes de 10 fabricants de smartphones et de 10 fabricants d’électronique dans le cadre du programme PLI visant à encourager la production de smartphones en Inde. Ceux-ci incluent Samsung Mobile et les fournisseurs d’Apple Foxconn, Wistron et Pegatron, ainsi que des fabricants nationaux tels que Lava, Micromax (Bhagwati), Padget Electronics, UTL Neolyncs et Optiemus Electronics. Le PLI de fabrication de smartphones, mis en œuvre par le ministère de l’Électronique et des technologies de l’information (MEITY), a une dépense de Rs 40,951 crore pour les prochaines années.