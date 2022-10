Faire du vélo sous Meth, les opioïdes en envoient des milliers aux urgences

“Une bonne éducation permet aux patients de mieux comprendre leur risque de blessure et peut leur fournir une route plus sûre ainsi qu’aux autres cyclistes”, a déclaré Vortsman.

Des études supplémentaires sont nécessaires pour en savoir plus sur les vélos pour le transport principal et pour trouver des moyens de réduire le risque, a déclaré Vortsman.

Plus d’information

Pour en savoir plus sur la toxicomanie, visitez le Administration américaine des services de toxicomanie et de santé mentale.

