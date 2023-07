« Faire du sport sans distinction de sexe » : Sania Mirza salue l’influence des parents sur sa brillante carrière

La joueuse de tennis indienne Ace Sania Mirza, qui a été la lumière brillante de la fraternité sportive nationale pendant si longtemps, a révélé dans une récente interview avec JioCinema qu’elle aurait ramassé la batte de cricket au lieu de la raquette de tennis si elle était un garçon.

«À ce moment-là, si j’étais un garçon, je jouerais probablement au cricket et je sais qu’être une fille, jouer au cricket était si différent, n’est-ce pas? Le simple fait de faire du sport était différent », a commencé le joueur de 36 ans.

« Et honnêtement, je pense que parce que j’étais une fille, ils étaient comme je ne pense pas que le cricket soit pour les filles. Cette mentalité était alors et est toujours là dans de nombreux foyers. Et malheureusement, ou heureusement, c’était comme ça à l’époque, il y a 30 ans », se souvient-elle.

« On m’a dit, pourquoi tu ne joues pas au tennis ? Mais si j’étais un mec, je jouerais au cricket. Cela ne faisait aucun doute parce que nous avons beaucoup de cricket dans notre famille », a déclaré la star du tennis.

Elle a en outre révélé le lien profond que sa famille entretient avec le sport du cricket.

« Mon père jouait au cricket, mon oncle jouait à Ranji, l’oncle de mon père était le capitaine de l’équipe indienne de cricket. Donc, nous avons beaucoup de cricket et maintenant, évidemment, notre vie a continué et le cricket a continué à s’ajouter à notre famille »,

Elle a également partagé ses souvenirs d’être la première fille de sa famille à être impliquée dans le sport et a cité le rôle que ses parents ont joué dans les années de formation de son illustre carrière.

« J’ai été la première fille de notre famille à faire du sport ou même à pratiquer un sport. C’est en fait ma mère qui l’a poursuivi avant mon père et tous les deux ensemble étaient en avance sur leur temps à ce moment-là. »

« J’ai eu beaucoup de chance d’avoir ce genre de parents qui étaient comme, peu importe ce que vous pensez. Notre enfant va pratiquer un sport quel que soit son sexe. »

Elle a réfléchi à sa carrière naissante à l’époque et a souligné que la décision de se lancer dans le tennis n’était pas motivée par un incident isolé, mais plutôt par un processus.

« Mais, il n’y a pas vraiment eu un seul jour où nous nous sommes assis et nous nous sommes dit, d’accord, d’accord, à partir d’aujourd’hui, vous serez un joueur de tennis professionnel. Cela n’est jamais arrivé. C’était une sorte de processus », a-t-elle déclaré.

« Comme, quand j’avais huit ans, je suis allé jouer mon premier tournoi, un tournoi d’État, et nous avons célébré chaque victoire de la même manière et nous en étions fiers. Je me souviens d’avoir des souvenirs de mes parents qui gardaient des albums et des albums des articles qui arrivaient », a-t-elle déclaré avec un sourire sur son visage.

« A cette époque, il y avait le journal, pas de réseaux sociaux. Comme des gens normaux, nous avions l’habitude d’ouvrir le journal et de le lire. Jusqu’à aujourd’hui, nous avons ces albums, donc c’était une progression très, très naturelle pour moi, devenir une athlète professionnelle », a-t-elle ajouté.

Mirza a souligné qu’elle n’aurait pas pu imaginer le succès qu’elle a obtenu au cours de sa longue carrière et a déclaré que c’était son amour pour le sport qui avait pris sa place.

« Je ne pense pas que nous, dans nos rêves les plus fous, pensions qu’il atteindrait le niveau qu’il a atteint, pour être très honnête, parce que nous le faisions juste pour l’amour du sport et parce que mes parents voulaient que leur enfant joue un sport et j’adorais le sport », a-t-elle conclu.