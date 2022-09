Faire du shopping pendant le week-end de la fête du travail ? Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre

“Les acheteurs qui attendent les événements de vente de la fête du Travail avec des remises substantielles sur les véhicules de l’année modèle sortants seront frustrés par le manque de démarques et de choix de véhicules”, a déclaré Thomas King, président de la division des données et de l’analyse chez JD Power, dans le rapport.

Dans le même temps, le prix moyen d’une voiture neuve a atteint environ 46 259 $ en août, soit 11,5 % de plus qu’il y a un an et le plus élevé jamais enregistré, selon les prévisions de JD Power/LMC.

La remise moyenne sur les voitures neuves offerte par les constructeurs est en baisse d’environ 47,1 % par rapport à il y a un an pour s’établir à 969 $, selon une récente prévision de JD Power et LMC Automotive. Le mois d’août a marqué le quatrième mois consécutif d’incitatifs inférieurs à 1 000 $.

À mesure que le calendrier se rapproche de 2023, les véhicules d’occasion vieillissent et accumulent plus de kilométrage, de sorte qu’ils se vendent généralement moins cher qu’au début de l’année, selon Edmunds. De plus, une augmentation du nombre de voitures presque neuves (pas plus de 2 ans) qui arrivent sur le marché de l’occasion via des reprises fait baisser le prix des véhicules de 3 ans.

Le prix de vente moyen des véhicules de 3 ans était de 31 302 $ en juillet, en baisse de 4,6 % par rapport au sommet de 32 828 $ atteint en janvier. Sur plus de 200 modèles de ce groupe d’âge, 92,8 % ont connu une baisse de prix cette année.