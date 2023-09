Faire du mal aux enfants ? Les habitants de la ville affirment que la fracturation hydraulique constitue un risque pour la santé

Heather vend

DENTON, Texas — Partout au pays, des puits de pétrole et de gaz dans des endroits comme la Pennsylvanie, le Dakota du Nord et le Texas sont à l’origine de ce que l’on appelle la « révolution du schiste ». Une technique de forage horizontal appelée fracturation hydraulique ou « fracking » est le catalyseur. Il fait exploser la roche avec des produits chimiques et du sable, permettant ainsi l’accès à des réservoirs situés à des milliers de pieds sous terre. En conséquence, la production américaine de pétrole et de gaz est à son plus haut niveau depuis des décennies, ce qui place les États-Unis en position de rivaliser avec l’Arabie Saoudite dans la production de pétrole liquide et avec le Qatar et l’Australie dans la production de gaz naturel. Certains experts estiment que le pays est sur la bonne voie pour atteindre l’indépendance énergétique d’ici 2020. Santé et préoccupations environnementales Mais Maile Bush n’est pas un fan. L’année dernière, une société de forage a commencé à fracturation hydraulique à un peu plus de 400 pieds de sa maison à Denton, au Texas. Elle et ses voisins affirment que le processus a produit des odeurs terribles et a recouvert la zone de sable. « Cela explose partout », a déclaré Bush à CBN News. « Il y en avait partout sur les jouets des enfants dans le jardin et c’est cancérigène. Cela pénètre dans les poumons et vous ne pouvez pas l’éliminer. Cela ressemble beaucoup à l’amiante. » Bien que les travaux de fracturation aient pris fin au bout de quelques semaines, Bush a déclaré que l’asthme de son fils était devenu incontrôlable et que de nombreux voisins, souffrant de difficultés respiratoires et de saignements de nez, avaient commencé à garder leurs enfants à l’intérieur. « Je sais que la corrélation ne prouve pas la causalité, mais il semble juste un peu étrange que si mes enfants sortent pendant une heure, ils toussent toute la nuit », a déclaré Bush. Bush et certains de ses voisins sont tellement inquiets qu’ils suivent désormais l’exemple d’autres villes du pays. Ils veulent interdire la fracturation hydraulique à Denton. Le Dr Adam Briggle, résident de Denton, soutient l’interdiction. Il enseigne la bioéthique à l’Université de North Texas à Denton. « Ils pompent des milliers de gallons de produits chimiques là-bas et beaucoup d’entre eux se précipitent au début, mais ils sortent au cours de la durée de vie du puits », a-t-il déclaré à CBN News. « Ces produits chimiques reviennent et lorsqu’ils reviennent, ils se volatilisent sous la pression de l’air ici », a-t-il expliqué. Impact national Bien sûr, le débat sur la fracturation hydraulique est important à Denton, mais il pourrait avoir un impact sur le pays. L’industrie pétrolière et gazière craint l’attention nationale si une ville du Texas vote en faveur du forage. « Il n’y a jamais eu une seule région au Texas qui ait interdit le forage », a expliqué le Dr Ed Ireland, un économiste qui travaille en tant que directeur exécutif du Barnett Shale Energy Education Council, un groupe de sensibilisation financé par les sociétés de production de Barnett Shale. L’Irlande a déclaré qu’un vote visant à interdire la fracturation hydraulique au Texas pourrait encourager d’autres communautés à faire de même. Il note que sans fracturation hydraulique, il est impossible de forer les schistes de Barnett au Texas et dans de nombreuses autres réserves de schiste à travers le pays. « Les schistes de Barnett sont une roche dense et lorsqu’un puits est foré dans cette roche, rien n’en sort jusqu’à ce qu’elle soit fracturée hydrauliquement », a déclaré Barnett à CBN News. « Donc, avant que la fracturation hydraulique ne soit utilisée pour compléter un puits, comme on l’appelle, il ne s’agit que d’un trou inutile dans le sol. Personne ne forera un puits s’il ne peut pas utiliser la fracturation hydraulique. » CBN News a rencontré l’Irlande sur le site d’un puits du ranch de Bobby Jones à Denton. Jones vit sur la propriété avec sa femme, ses enfants et ses parents. Il a dit qu’il ne s’inquiétait pas de la fracturation hydraulique sur son puits, qui se trouve juste à côté de sa maison. « Nous n’avons rencontré aucun problème, ni nos voisins », a-t-il déclaré. À qui appartiennent les minéraux ? La Commission du Texas sur la qualité de l’environnement (TCEQ) surveille la qualité de l’air et déclare sur son site Web que « dans l’ensemble, l’air du Texas est respirable sans danger ». Les écologistes expriment cependant leurs inquiétudes. L’année dernière, dans le Virginia Environmental Law Journal, Rachael Rawlins, qui enseigne à la faculté de droit de l’Université du Texas, a cité des « inquiétudes importantes » concernant la qualité de l’air dans les zones urbaines des schistes de Barnett, car les polluants issus de l’exploitation du gaz naturel peuvent provoquer le cancer et d’autres problèmes de santé. effets. « Nous avons commercialisé cette technologie très rapidement avant de disposer de beaucoup de données scientifiques à ce sujet. Aujourd’hui, la science commence à rattraper son retard et il existe des bases de données en ligne qui montrent qu’il existe de réels problèmes ici, des problèmes respiratoires, des problèmes de peau », a déclaré le Dr Briggle, résident de Denton. expliqué. Pour Jones, qui participe à la lutte contre l’interdiction proposée, la question concerne les droits miniers, c’est-à-dire à qui appartient ce qui se trouve sous terre. « Essentiellement, l’interdiction fait condamner mes minéraux. Je dois recourir au processus de fracturation hydraulique pour développer ces minéraux », a déclaré Jones. Si l’interdiction est adoptée, c’est là que se dirigera la lutte contre la fracturation hydraulique : une bataille judiciaire sur les droits miniers et de propriété. Le résultat pourrait remodeler la loi de l’État du Texas et attirer l’attention nationale. L’enjeu est de savoir si les réglementations de l’État en matière de forage remplacent celles de Denton, ce qui signifierait que l’interdiction de la ville confisquerait dans les faits les propriétés minières. « Qu’un organisme gouvernemental – étatique, local – dise : « Oh, vous ne possédez plus ces droits miniers. Nous les supprimons. Nous allons rendre illégal votre accès à ces minéraux », c’est une erreur. pas à la manière américaine », a déclaré l’Irlande. Les tribunaux de l’État de New York ont ​​récemment confirmé les interdictions locales de fracturation hydraulique. Au Colorado, les batailles juridiques se poursuivent sur plusieurs points et au Texas, il y a un débat sérieux sur la manière dont la Cour suprême de l’État pourrait statuer si Denton en adoptait une. En jeu : l’avenir d’un boom énergétique qui a mis les États-Unis sur la voie de l’indépendance énergétique et a littéralement injecté des milliards dans notre économie nationale. Mais pour des parents comme Bush, il s’agit aussi de l’avenir de sa famille : de leur santé et de l’endroit où ils vivront.