C’est le temps des récoltes, qui est un bon moment pour rappeler à tous que les céréales sont l’un de ces actifs non monétaires qu’il est facile de donner à votre organisme de bienfaisance préféré.

Sur la base des prix actuels et du rendement de l’année dernière, un acre de maïs (202 boisseaux) peut rapporter environ 1 400 $ à des œuvres caritatives ; un acre de haricots (64 boisseaux) peut rapporter environ 1 000 $.

Lorsque l’agriculteur livre le grain à l’élévateur, il identifie le nombre de boisseaux donnés et le nom de l’organisme de bienfaisance. L’organisme de bienfaisance doit alors communiquer avec l’élévateur avec des instructions pour vendre le grain et faire un chèque à l’organisme de bienfaisance. L’organisme de bienfaisance envoie ensuite un reçu d’impôt/remerciements à l’agriculteur indiquant le grain, le nombre de boisseaux, le prix par boisseau, la date de la vente du grain et le montant en espèces qui en résulte.

Comme je le recommande à tous les organismes de bienfaisance, assurez-vous que la communauté (y compris les familles d’agriculteurs et les élévateurs à grains) connaît le nom légal et l’EIN de votre organisation à but non lucratif. Cela élimine la confusion lorsque les noms des organisations à but non lucratif se ressemblent.

À la Fondation communautaire du comté de Grundy, des dons de céréales peuvent nous être donnés pour nos subventions et nos opérations générales, ou une famille d’agriculteurs peut utiliser des dons de céréales pour créer un fonds qu’elle conçoit, qu’il soit conseillé par le donateur, désigné, domaine de intérêt ou bourse. Les agriculteurs peuvent également faire don de céréales à l’une des dotations d’agences que nous détenons et que nous gérons pour un certain nombre d’organisations à but non lucratif et d’écoles dans le comté de Grundy. Pour une liste des fonds auxquels tout le monde peut faire un don, veuillez visiter https://cfgrundycounty.fcsuite.com/erp/donate .

Chaque fois que des dons nous parviennent pour un fonds spécifique, veuillez écrire des chèques (ou dire à l’élévateur à grains, au courtier en valeurs mobilières, etc.) à la Fondation communautaire du comté de Grundy, puis indiquer le fonds spécifique dans la ligne de note.

Notre autre message aux familles d’agriculteurs est que le CFGC accepte les dons de terres agricoles que nous garderons en production, et non vendrons, créerons un nouveau fonds conçu par la famille agricole et utiliserons le revenu annuel des céréales pour accorder des subventions aux organisations à but non lucratif choisies par la ferme. famille.

Keep Grundy Growing, LLC, est notre programme de rétention des terres agricoles et plus d’informations peuvent être trouvées sur https://cfgrundycounty.com/keep-grundy-croissance-llc .

Quand je parle du grand transfert de richesse qui se produit maintenant alors que la plus grande génération et les baby-boomers meurent, leur richesse est transférée à leurs héritiers, qui ne vivent peut-être plus dans le comté de Grundy. Nous encourageons tout le monde à consacrer « seulement 5 % » de leur richesse à un fonds qu’ils conçoivent ici au CFGC afin que la richesse cultivée ici reste ici pour soutenir la qualité de vie de notre comté.

En ce qui concerne les fermes, le comté de Grundy compte près de 195 000 acres de terres agricoles. Si nous pouvons capturer “Seulement 5%” de ces terres agricoles dans Keep Grundy Growing, nous aurons 9 750 acres dédiés à des fins caritatives. Une ferme de 150 acres peut nous rapporter en moyenne 30 000 $ en tant que propriétaire foncier. Si Keep Grundy Growing avait 65 fermes d’une superficie moyenne de 150 acres chacune, nous aurions près de 2 000 000 $ de subventions aux organisations à but non lucratif Grundy… annuellement… pour toujours. Combien de problèmes pouvons-nous résoudre avec 2 millions de dollars par an ?

Question aux familles d’agriculteurs : Vos héritiers peuvent-ils se débrouiller avec seulement 95 % de votre exploitation ? Si tel est le cas, veuillez envisager de faire don de 5 % de votre superficie à Keep Grundy Growing dans un fonds de donateurs que vous concevez. La ferme restera en production pour maintenir le patrimoine agricole du comté de Grundy.

La tête tourne avec les maths ? Veuillez cliquer ici pour un graphique détaillé : https://cfgrundycounty.com/keep-grundy-croissance-llc .

Enfin, les organisations à but non lucratif de la région ont été invitées à demander un financement par le biais du Seneca Civic Fund, le comité décisionnel du fonds Peg Davis Farm. La date limite de candidature est récemment passée, nous nous attendons donc à annoncer bientôt de nouvelles subventions au service de Seneca !

De plus en plus de familles d’agriculteurs planifient quoi faire de la ferme familiale. Les dons de bienfaisance font-ils partie de ce plan? Pouvons-nous vous aider ? Si vous n’êtes pas prêt à parler avec le personnel, n’hésitez pas à contacter l’un de nos membres du conseil d’administration : Ben Johnston, Steve Kezerle, Cathy Macchietto, Nancy Bjelland, Kevin Callahan, Cindy Christensen, Patrick Halloran, Ryan Hansen, Robert Marsaglia, Michael Mattingly ou Ben Sisk.

En parlant de l’histoire agricole du comté de Grundy, Happy Corn Festival, tout le monde – profitez-en !