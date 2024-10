Faire des vagues : Sherri Silver déclare : « Aucun élément de sécurité n’est trop petit, et nous jouons tous un rôle »

Chaque jour, des individus et des équipes de personnel, de médecins, de chercheurs et de bénévoles s’efforcent de fournir des soins et des services de haute qualité dans toutes les régions de notre province. Le programme Making Waves Awards récompense les individus et les groupes qui ont apporté une contribution exceptionnelle à la santé et au bien-être des Néo-Écossais. Les prix Making Waves sont conçus pour reconnaître les efforts et les contributions exemplaires des employés, des médecins, des chercheurs et des bénévoles qui font progresser notre vision, notre mission, nos valeurs et nos orientations stratégiques.

Le Don Currie Workplace Safety Award récompense un membre du personnel ou un médecin qui démontre constamment des valeurs et des comportements en matière de sécurité au travail qui entraînent des améliorations de la sécurité et du bien-être des autres. Il s’agit d’une personne qui peut (ou non) travailler directement dans le domaine de la santé, de la sécurité et du bien-être au travail et qui fait très certainement preuve d’efforts individuels et de leadership pour aider l’organisation à réduire les dommages évitables.

Questions et réponses avec Sherri Silver

Parlez-moi un peu de vous ; ce que vous faites, où vous vous trouvez et votre partie préférée de votre travail.

« Lorsque j’ai reçu le prix, je travaillais comme spécialiste technique en sécurité des laboratoires, en pathologie et médecine de laboratoire, basé au site VG du QEII dans l’édifice Mackenzie dans la zone centrale. Ce rôle est chargé de garantir que les procédures et documents de laboratoire appropriés sont disponibles et à jour, d’effectuer des formations en matière de sécurité, des inspections et des audits, de confirmer la conformité aux normes d’accréditation et aux réglementations de sécurité et d’atténuer les risques lorsque des problèmes de sécurité potentiels surviennent.

« L’une de mes parties préférées de ce travail est la collaboration avec différentes parties prenantes – tout le monde, depuis les membres de l’équipe de première ligne et la direction des services de pathologie et de médecine de laboratoire jusqu’à la santé, la sécurité et le bien-être au travail, en passant par la préparation aux situations d’urgence et autres. Je pense que plus nous collaborons, plus nous envisageons la sécurité du point de vue des systèmes plutôt que de nos propres silos individuels. Cela crée des gains d’efficacité et un environnement globalement plus sûr pour tous.

Dans quelle mesure pensez-vous que votre travail contribue à la santé et au bien-être des Néo-Écossais et des membres de l’équipe NSH ? Pourquoi est-ce important ?

« Nous méritons tous d’être en sécurité au travail. L’un des avantages évidents d’un environnement de travail sûr est la réduction des blessures, ce qui est bien sûr très important. Je crois que la sécurité est plus grande que cela. Se sentir en sécurité au travail réduit notre stress. Cela nous rend plus productifs. En tant qu’employés de Nova Scotia Health, notre rôle est de soutenir les Néo-Écossais et de maintenir un environnement sain, productif et sûr ; cela nous permet de nous concentrer sur notre travail.

Qu’est-ce que cela signifie pour vous de recevoir le Prix Don Currie pour la sécurité au travail ?

« De toute évidence, Don Currie était un véritable champion de la sécurité, non seulement en encourageant et en démontrant son engagement envers la sécurité, mais également en se concentrant sur l’amélioration continue et en promouvant un environnement respectueux et solidaire. C’est un tel honneur de recevoir ce prix et le fait d’avoir été nominé par l’un de mes pairs le rend encore plus spécial.

Comment espérez-vous inspirer les autres en matière de sécurité au travail ?

« Je pense qu’il est important de garder à l’esprit que nous pouvons tous faire la différence en matière de sécurité dans notre environnement et au sein de nos équipes. Aucun élément de sécurité n’est trop petit et nous y jouons tous un rôle. Il peut s’agir de très petites choses, comme ramasser un déchet sur le sol, éviter une glissade ou une chute, signaler un danger potentiel et être proactif dans la recherche de solutions. Chaque petite chose que nous faisons contribue à créer un environnement de sécurité non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos patients.

Félicitations à Sherri Silver pour avoir reçu le prix de cette année Faire des vagues : Prix Don Currie pour la sécurité au travail. Les collègues de Sherri en médecine de laboratoire et en pathologie et dans tous les services ont bénéficié de l’approche collaborative de Sherri en matière de sécurité. En fin de compte, son engagement envers la sécurité profite à Nova Scotia Health et à ceux que nous servons, ce qui fait d’elle une récipiendaire méritante du prix de cette année.