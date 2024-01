Faire de Mario Draghi le chef du Conseil européen, dit Renzi – POLITICO

Appuyez sur play pour écouter cet article Exprimé par l’intelligence artificielle.

ROME — Matteo Renzi a un rêve : un centriste italien assumera l’un des postes les plus puissants de l’UE en tant que président du Conseil européen.

Suite à l’annonce selon laquelle le président sortant, Charles Michel, envisage de se présenter aux élections européennes de juin, une recherche urgente est désormais en cours pour identifier son remplaçant.

Dans une interview vidéo accordée à POLITICO, Renzi, l’ancien Premier ministre italien, a déclaré que le successeur de Michel à la présidence des sommets des dirigeants européens devrait être un centriste. Ils auraient également dû servir leur pays – de préférence l’Italie – en tant que Premier ministre, a-t-il ajouté.

Le célèbre Florentin, sûr de lui, avait l’air de postuler lui-même pour le poste. Mais après une pause pour un effet dramatique, il a ri et a révélé le candidat qu’il avait en tête : Mario Draghi.

Draghi est un ancien président de la Banque centrale européenne, reconnu pour avoir sauvé l’euro. Il est déjà de retour au cœur de la politique européenne et travaille sur un plan officiel de Bruxelles visant à rendre le bloc plus compétitif. L’homme de 76 ans a dirigé une vaste coalition italienne jusqu’à son éclatement en 2022 et son nom revient souvent lorsque des postes de direction dans les affaires internationales deviennent vacants.

Renzi aime s’attribuer le mérite d’avoir porté Draghi au pouvoir en Italie en 2021, en faisant tomber le gouvernement de Giuseppe Conte dans une série de rebondissements machiavéliques. Il veut désormais faire de même pour l’Europe.

« J’étais heureux d’avoir amené Draghi à diriger l’Italie, contre Conte, même si en conséquence j’ai perdu du soutien et de la popularité. Aujourd’hui, je serais heureux si Draghi était à la tête du Conseil de l’UE », a-t-il déclaré.

Le président du Conseil européen occupe une position clé dans la politique européenne. Ils président les réunions au sommet des 27 dirigeants des pays de l’UE et représentent le bloc au niveau international au plus haut niveau sur les questions de politique étrangère et de sécurité. On ne sait pas exactement comment ni quand le remplaçant de Michel sera choisi.

Un véritable marchandage entre les principaux blocs politiques suivra probablement les élections du Parlement européen qui auront lieu en juin, après quoi les postes les plus importants, notamment les présidences de la Commission européenne et du Conseil, seront décidés. Il est possible que le poste de Michel soit pourvu plus tôt que cela.

Marchandage pour le pouvoir

Alors que la droite et la gauche se disputent pour savoir qui obtiendra quel poste, les libéraux pourraient bien émerger à la tête du Conseil de l’UE. Cela « a du sens », s’est enthousiasmé Renzi, cédant à son habitude de parsemer son italien de mots à la mode en anglais.

L’actuel Premier ministre italien, Giorgia Meloni, ne s’opposerait pas à ce qu’un Italien fort comme Draghi occupe un rôle clé en Europe, a-t-il soutenu. « C’est absolument dans son intérêt d’avoir Draghi. Avant son élection, elle était présentée comme une dangereuse néo-fasciste, les attentes étaient donc très faibles. [in Europe] pour les premiers mois. Mais elle a du mal à obtenir des résultats.»

Lors d’une conférence de presse au début du mois, Meloni a déclaré que même si son parti était opposé à son gouvernement, elle ne s’opposait pas à la politique étrangère de Draghi | Michele Tantussi/Stringer via Getty Images

Lors d’une conférence de presse au début du mois, Meloni a déclaré que même si son parti était opposé à son gouvernement, elle ne s’opposait pas à la politique étrangère de Draghi. Un associé de Draghi a déclaré à POLITICO qu’il n’était intéressé par aucun des postes les plus élevés de l’UE. Bien qu’il soit en contact régulier avec Draghi, Renzi a déclaré plus tard qu’il n’avait pas discuté avec lui de l’idée d’une présidence du Conseil.

Renzi a déclaré qu’il pourrait également soutenir d’autres « amis » centristes, anciens Premiers ministres, tels que le Néerlandais Mark Rutte et le Luxembourgeois Xavier Bettel. Et Renzi lui-même ? “Avec toute l’affection que j’ai pour Matteo Renzi, Mario Draghi est la meilleure personne pour ce poste”, a-t-il répondu.

Renzi pourra peut-être encourager Draghi depuis Bruxelles, alors qu’il se présente au Parlement européen. Il s’y connaît sans doute en matière d’élections européennes, puisqu’il a déjà mené le Parti démocrate à plus de 40 pour cent des voix italiennes, soit plus que tout autre parti en Europe.

“Nous n’obtiendrons pas 40 pour cent cette année”, a-t-il admis. Son parti, Italia Viva, obtient actuellement un score d’environ 3 pour cent, en dessous du 4 pour cent seuil d’entrée fixé par l’Italie.

« Je n’ai pas d’objectif chiffré. Mais si j’obtiens 1 000 ou 10 millions de voix, je suis déjà Premier ministre. Je suis en paix, je suis très libéré. Mon objectif est de voir s’il y a des millions d’Italiens prêts à voter pour des politiques sérieuses, plutôt que pour celles [politicians] J’appelle les influenceurs, comme Meloni et [opposition leader Elly] Schlein.

Présentant pour la première fois son programme, Renzi a déclaré qu’il souhaitait réformer l’UE avec un président de la Commission européenne élu au suffrage direct et mettre fin au pouvoir de veto des pays membres individuels sur les décisions clés.

Il souhaite une armée européenne et des investissements communs dans la défense, un rôle diplomatique plus fort pour l’Europe dans le monde et pense que l’intelligence artificielle devrait être adoptée. Comme Draghi, Renzi souhaite une Europe pleinement intégrée.

« L’Europe est à la croisée des chemins », a-t-il déclaré. Soit il devient « un protagoniste… soit il devient un simple spectateur du match de ping-pong entre la Chine et les Etats-Unis ».

Le bulldozer

Renzi, l’ancien maire de Florence, souvent comparé à Tony Blair et surnommé « le Bulldozer », est arrivé au pouvoir en 2014 en tant que plus jeune Premier ministre italien, avec un programme de réformes.

Mais il a commis une erreur de calcul spectaculaire en misant son mandat de Premier ministre sur un référendum. Lorsque les Italiens ont rejeté catégoriquement sa proposition de réformes constitutionnelles radicales en 2016, il a ensuite démissionné de son poste de Premier ministre. “Je dis toujours que tous les référendums de 2016, le mien et le Brexit, devraient être annulés”, a-t-il plaisanté.

Il s’est séparé du Parti démocrate pour former Italia Viva, puis a formé un groupe centriste, le Troisième Pôle, en 2022, se séparant après des résultats médiocres et des luttes intestines.

Depuis qu’il a quitté le gouvernement, il a souvent été accusé d’avoir parcouru le monde pour fournir des « services de consultants », notamment en Arabie Saoudite. Compte tenu du scandale de corruption du Qatargate et des nouvelles règles européennes en matière de lobbying et de transparence, il pourrait devoir revoir certaines de ses activités.

Bien qu’il ne dispose pas de cabinet de conseil en Arabie Saoudite, il siège dans des conseils consultatifs partout dans le monde, a-t-il déclaré. Mais il respectera « bien sûr » les règles.

Doté d’une confiance en soi qui semble heurter certaines personnes, Renzi est classé parmi les dirigeants les moins populaires d’Italie depuis qu’il a quitté ses fonctions.

Malgré les turbulences, il affirme ne garder aucune rancune. « La vie politique italienne est pleine de hauts et de bas », a-t-il déclaré. “Nous sommes le pays de Machiavel.”