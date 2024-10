Faire de l’exercice uniquement le week-end peut réduire le risque de déclin mental, selon une étude | Nouvelles du Royaume-Uni

Selon les chercheurs, faire de l’exercice uniquement le week-end peut être tout aussi bénéfique pour ralentir le déclin mental que s’entraîner tout au long de la semaine.

Une étude publiée dans le British Journal of Sports Medicine a révélé que faire de l’exercice pendant un ou deux jours seulement était plus efficace pour réduire le risque de démence légère que des entraînements plus réguliers.

Cela s’ajoute à un nombre croissant de preuves selon lesquelles ce n’est pas le fait de faire de l’exercice, mais le fait que vous le fassiez, qui améliore la santé.

Une étude distincte publiée le mois dernier a révélé qu’être un « guerrier » en matière d’exercice le week-end réduit le risque de développer plus de 200 maladies allant de l’hypertension artérielle et du diabète aux troubles de l’humeur et aux maladies rénales.

La dernière étude concluait : « Le modèle d’activité physique du week-end pourrait être une option plus pratique pour les personnes occupées du monde entier. »

Les chercheurs ont découvert que le risque de démence légère était réduit en moyenne de 15 % chez les « guerriers du week-end » qui faisaient de l’exercice une ou deux fois par semaine et de 10 % chez les « régulièrement actifs » qui faisaient de l’exercice plus souvent.

Après avoir pris en compte les facteurs susceptibles d’influencer les résultats, tels que l’âge, le tabagisme, la durée du sommeil, le régime alimentaire et la consommation d’alcool, les chercheurs ont suggéré que les deux modes d’exercice avaient des effets similaires.

« Nous avons constaté qu’environ 10 % des [mild dementia] « Les cas seraient éliminés si tous les adultes d’âge moyen pratiquaient un sport ou de l’exercice une ou deux fois par semaine ou plus souvent », ont-ils déclaré.

« Au meilleur de nos connaissances, il s’agit de la première étude de cohorte prospective à montrer que le modèle d’activité physique du guerrier du week-end est associé à un risque réduit de démence légère. »

Des universitaires de Colombie, du Chili et de Glasgow ont examiné deux ensembles de données d’enquête de l’étude prospective de Mexico pour les dernières recherches.

Quelque 10 033 personnes, âgées en moyenne de 51 ans, ont répondu aux deux enquêtes.

Les auteurs ont suggéré plusieurs explications possibles pour expliquer pourquoi l’exercice peut protéger le cerveau.



« L’exercice peut augmenter les concentrations de facteurs neurotrophiques d’origine cérébrale [molecules that support the growth and survival of neurons] et la plasticité cérébrale », ont-ils déclaré.

« L’activité physique est également associée à un plus grand volume cérébral, à une meilleure fonction exécutive et à une meilleure mémoire. »

Une deuxième étude publiée dans la même revue a également révélé que l’exercice, quelle que soit son intensité, est lié à un risque de décès quelle qu’en soit la cause réduit de 30 % après un diagnostic de démence.

Ces chercheurs ont déclaré que les personnes concernées devraient être encouragées à maintenir ou à commencer une routine d’exercice, d’autant plus que l’espérance de vie moyenne après un diagnostic de démence n’est que de quatre à cinq ans environ.