Faire de l’exercice régulièrement semble rendre votre graisse abdominale « plus saine » : ScienceAlert

La graisse abdominale n’est pas toujours la même. Une nouvelle étude de petite envergure a révélé que les personnes en surpoids ou obèses qui font régulièrement de l’exercice depuis deux ans ou plus ont une graisse abdominale d’apparence plus saine.

Comparés aux non-sportifs, les participants à l’étude qui pratiquaient régulièrement des exercices d’endurance présentaient des dépôts de graisse entre la peau et les muscles de leur abdomen qui présentaient une densité plus élevée de vaisseaux sanguins, une plus faible abondance de collagène lié à des problèmes métaboliques et moins de globules blancs pro-inflammatoires.

Tous ces facteurs indiquent que le corps dépose de la graisse dans l’abdomen de manière plus saine, même si cela ne change pas la quantité de tissu adipeux présent.

« Nos résultats indiquent qu’en plus d’être un moyen de dépenser des calories, l’exercice régulier pendant plusieurs mois à plusieurs années semble modifier votre tissu adipeux de manière à vous permettre de stocker votre graisse corporelle de manière plus saine si ou quand vous prenez du poids – comme c’est le cas de presque tout le monde en vieillissant », explique kinésiologue et chercheur principal Jeffrey Horowitz de l’Université du Michigan.

L’étude a porté sur 52 adultes considérés comme en surpoids ou obèses au moment de la recherche. Ils ont été divisés en deux groupes : 28 personnes déclarant ne pas faire d’exercice régulièrement et 24 personnes déclarant en faire.

Les participants du groupe d’exercice ont déclaré avoir participé à des exercices d’endurance au moins quatre fois par semaine pendant au moins deux ans. Le participant moyen a déclaré avoir fait de l’exercice régulièrement au cours des 11 dernières années.

Les chercheurs ont comparé des échantillons de tissu adipeux abdominal provenant juste sous la peau de 32 participants (moitié homme, moitié femme) ayant des pourcentages de graisse corporelle similaires – 16 de chaque groupe.

Les personnes qui faisaient régulièrement de l’exercice avaient des tissus adipeux plus adaptés au stockage des graisses. En plus d’avoir plus de vaisseaux sanguins, moins de collagène interférant avec le métabolisme et moins de cellules responsables de l’inflammation, le tissu adipeux du ventre des personnes qui faisaient de l’exercice présentait une densité plus élevée de mitochondries et de protéines impliquées dans le métabolisme.

Dans d’autres expériences en laboratoire, Horowitz et ses collègues ont analysé des échantillons cultivés de graisse abdominale provenant d’une sous-cohorte différente de chacun des groupes.

En comparant ces cohortes, les chercheurs ont découvert que les sportifs réguliers présentaient une plus grande croissance des vaisseaux sanguins dans leur tissu adipeux abdominal isolé, ainsi qu’une plus grande capacité de stockage des lipides, ce qui pourrait indiquer une meilleure sensibilité à l’insuline.

Précédent études Chez les souris, on a découvert que celles qui étaient en surpoids ou obèses présentaient des cellules graisseuses élargies dans leur abdomen, ce qui peut entraîner une diminution du nombre de vaisseaux sanguins distribuant l’oxygène aux tissus.

Cette recherche récente a cependant révélé que les personnes qui font régulièrement de l’exercice présentent une capacité accrue d’apport d’oxygène et de nutriments dans les vaisseaux sanguins de leur tissu adipeux, même si les cellules elles-mêmes sont agrandies.

« Par rapport à notre étude précédente « Dans une étude où nous avons examiné les effets de trois mois d’entraînement sur le tissu adipeux, nous constatons généralement que ces différences sont plus marquées chez les personnes qui font de l’exercice régulièrement pendant des années par rapport à celles qui ne font pas d’exercice », explique Horowitz.

Les résultats suggèrent que l’exercice régulier peut remodeler le contenu et la configuration des cellules adipeuses corporelles d’une manière qui est meilleure pour la fonction métabolique et qui peut quelque peu atténuer l’inflammation.

Bien que certaines études sur les rongeurs suggèrent que l’exercice peut augmenter le pourcentage de graisse brune, qui transforme la graisse blanche en énergie, les nouvelles découvertes suggèrent que ce phénomène ne se produit probablement pas chez les humains. Les protéines nécessaires à ce processus n’étaient pas élevées chez les sportifs.

Tous les sujets de l’étude actuelle ont déclaré eux-mêmes leurs routines d’exercice, et le type d’exercice d’endurance n’a pas été pris en compte. Des études à plus long terme avec des cohortes plus importantes sont nécessaires pour explorer ces résultats plus en détail.

Cela étant dit, les premiers résultats indiquent que les adultes en surpoids ou obèses mais qui font régulièrement de l’exercice influencent profondément la fonction et le métabolisme de leur tissu adipeux abdominal et peut-être leur santé cardiométabolique.

L’étude a été publiée dans Métabolisme de la nature.