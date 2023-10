Un mode de vie sédentaire peut augmenter le risque de décès, mais il peut être contré par seulement 20 à 25 minutes d’activité physique par jour, selon une étude publiée en ligne dans le British Journal of Sports Medicine. Selon l’étude, quel que soit le temps passé assis chaque jour, des activités physiques quotidiennes plus importantes sont associées à un risque plus faible. Les adultes des pays riches s’assoient en moyenne neuf à dix heures par jour, principalement pendant les heures de travail. . En outre, les chercheurs précisent qu’un mode de vie très sédentaire est lié à un risque accru de décès.

Voici les détails de l’étude sur la santé

L’enquête, publiée mardi dans le British Journal of Sports Medicine, était basée sur quatre ensembles de données importants provenant des États-Unis, de Suède et de Norvège, comprenant des dossiers médicaux sur environ 12 000 personnes âgées de 50 ans et plus de 2003 à 2019. Pendant au moins deux ans, les participants ont été observés en train d’utiliser un dispositif de suivi de l’activité physique pendant 10 heures par jour, pendant au moins quatre jours.

Moins de la moitié des participants à l’étude se sont assis pendant au moins 10,5 heures par jour, tandis que les autres participants ont passé au moins 10,5 heures à s’asseoir. inactivité . Le Dr Sagelv et ses collègues ont calculé que les adultes des pays occidentaux sont inactifs en moyenne 9 à 10 heures par jour, en grande partie pendant les heures de travail, sur la base d’études antérieures.

En reliant les registres de décès et les données de santé, les chercheurs ont découvert qu’environ 7 % des participants sont décédés au cours d’une période de suivi moyenne de cinq ans. Les participants de ce groupe qui restaient assis plus de 12 heures par jour avaient 38 % plus de risques de mourir que ceux qui restaient sédentaires pendant huit heures en moyenne. Cependant, le risque n’était plus élevé que pour ceux qui restaient assis pendant 12 heures et pratiquaient également moins de 22 minutes d’activité physique modérée à intense par jour.

Cependant, le risque de décès des individus diminuait de 35 % s’ils participaient à une activité physique modérée à intense pendant seulement 10 minutes chaque jour. Et seulement 22 minutes d’exercice par jour éliminaient pratiquement le risque accru de décès lié à position assise prolongée .

Les conclusions de l’étude

Les résultats recommandent faire de l’exercice pendant au moins 20 à 25 minutes par jour, en moyenne. Les gens peuvent bénéficier d’avantages comparables en pratiquant 150 minutes par semaine réparties en différents intervalles d’exercice, par exemple 50 minutes trois jours par semaine, aussi longtemps que la moyenne. entraînement le temps est de 20 à 25 minutes par jour.

Selon le Dr Sagelv, « un engagement constant est essentiel ». Trouver le temps et faire l’effort de bouger – ce que certaines personnes pourraient ne pas aimer – est la partie la plus difficile. S’allonger sur le canapé est plus confortable.

Étant donné que cette étude est de nature observationnelle, la causalité et l’effet ne peuvent être établis. En outre, les chercheurs admettent qu’ils n’ont pas pu répéter les mesures des heures de sédentarité et de l’activité physique, excluant ainsi tout changement à long terme dans les deux cas.

D’autres aspects potentiellement importants tels que l’état de santé général, les problèmes de mobilité et l’alimentation n’ont pas été pris en compte. De plus, tous les types d’activités et leurs intensités associées ne peuvent pas être classés avec précision par les moniteurs d’activité, comme le cyclisme, l’entraînement en résistance et le jardinage.