Faire de l’exercice en cas d’hypertension pulmonaire

Étant donné que l’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) provoque souvent un essoufflement, un gonflement et de la fatigue, l’exercice peut sembler être la dernière chose à faire. Mais le bon type – avec l’accord de votre médecin – peut soulager les symptômes et améliorer la qualité de vie.

Comment l’exercice aide

Presque n’importe quelle façon vous le tranchez, l’exercice est un bon remède.

“Nous appelons assis le nouveau tabagisme”, déclare Eugene Chung, MD, président de l’American College of Cardiology Sports and Exercise Cardiology Leadership Council et professeur de médecine interne à l’Université du Michigan. “Si vous menez une vie principalement sédentaire, le meilleur rapport qualité-prix, en termes de santé, est de vous lever et de commencer à vous déplacer plus souvent.”

L’exercice régulier aide le cœur et le corps à travailler plus intelligemment, pas plus fort. Il maintient vos vaisseaux sanguins en bon état et soulage l’inflammation. Tous ces éléments ont un impact positif sur les HAP.

Voici comment : PAH met l’accent sur le ventricule droit de votre cœur. Ce stress déclenche une cascade de changements dans votre corps. L’un d’entre eux est une poussée d’adrénaline, l’hormone qui déclenche votre réaction de «combat ou fuite».