Faire de l’exercice dans un monde post-pandémique : de nouvelles motivations pour le fitness

Même si la question de savoir si nous vivons encore dans un monde « post-pandémique » peut faire l’objet d’un débat, nous avons dépassé la phase d’urgence et pouvons désormais commencer à examiner la nouvelle normalité laissée derrière nous par la COVID-19. En ce qui concerne l’activité physique et l’exercice, la pandémie a provoqué des changements sismiques dans l’industrie du fitness, qui reposait sur le fait que des personnes se rassemblaient pour se déplacer dans un espace partagé tout en poursuivant leurs objectifs de santé et de forme physique.

(Getty Images)

Une fois que le rassemblement et le partage d’espace sont devenus impossibles, les entreprises et les professionnels ont fait preuve de créativité pour trouver de nouvelles façons de servir leurs clients existants et d’en trouver de nouveaux, principalement en déplaçant leurs services à l’extérieur et en ligne.

Si vous souhaitez commencer une routine de remise en forme ou si vous espérez relancer votre programme d’entraînement existant, assurez-vous d’explorer ce qui est disponible localement et en ligne. Vous constaterez peut-être que vous avez accès à plus d’options que jamais.

Pourquoi le mouvement est important

À mesure que la réalité de la durée et de la gravité de la pandémie s’est imposée, les gens ont commencé à se déplacer pour différentes raisons. UN enquête publié par Mindbody début 2022, a interrogé plus de 16 000 Américains sur leurs habitudes de bien-être et a constaté que les gens semblent plus conscients de la nécessité d’établir des priorités et d’assumer la responsabilité de leur santé.

De plus, les gens ont tendance à avoir une vision plus large et plus holistique de la santé. Aujourd’hui, le bien-être comprend la santé mentale, physique et spirituelle. Il est intéressant de noter que lorsqu’on a demandé aux gens d’évaluer ces trois dimensions du bien-être, le « bien-être mental » a été jugé le plus important. Et 77 % de ces personnes déclarent qu’être physiquement actif contribue à leur santé mentale.

Certaines des informations les plus fascinantes issues de l’enquête concernent les principales raisons pour lesquelles les gens font de l’exercice. La comparaison des chiffres pré-pandémiques avec ceux recueillis vers la fin de 2021 montre des changements dans le « pourquoi » derrière les changements dans les tendances en matière d’exercice.

Principales raisons pour lesquelles les gens faisaient de l’exercice avant la pandémie :

Poids de contrôle (35%). Se sentir bien (33%). Vivre longtemps et en bonne santé (32 %).

Principales raisons pour lesquelles les gens ont fait de l’exercice fin 2021 :

Réduire le stress (43%). Se sentir mieux mentalement (43%). Avoir une meilleure apparence physique (39 %).

Les bienfaits de l’activité physique

Les gens ont commencé à réfléchir davantage à la gestion du stress et à la santé mentale pendant l’isolement social que la pandémie nous a imposé à tous. Alors, quel est l’impact de l’activité physique sur la santé mentale ?

Produit de nouvelles cellules cérébrales. Être physiquement actif augmente la production de neurotransmetteurs qui peuvent stimuler la production de nouvelles cellules cérébrales.

Être physiquement actif augmente la production de neurotransmetteurs qui peuvent stimuler la production de nouvelles cellules cérébrales. Améliore la fonction cérébrale. Apprendre à faire de nouvelles choses – y compris de nouveaux types d’activités physiques – peut améliorer la cognition et l’acuité mentale.

Apprendre à faire de nouvelles choses – y compris de nouveaux types d’activités physiques – peut améliorer la cognition et l’acuité mentale. Aide à l’image de soi. Être actif physiquement peut renforcer votre estime de soi en procurant un sentiment d’accomplissement et de réussite, ce qui a un effet direct sur votre santé mentale.

Être actif physiquement peut renforcer votre estime de soi en procurant un sentiment d’accomplissement et de réussite, ce qui a un effet direct sur votre santé mentale. Fournit une pause dans les routines chargées. Prendre le temps de faire quelque chose pour votre propre bien-être physique et mental est essentiel. De nombreuses personnes souffrant d’anxiété ou de dépression utilisent l’exercice comme mécanisme d’adaptation positif.

Prendre le temps de faire quelque chose pour votre propre bien-être physique et mental est essentiel. De nombreuses personnes souffrant d’anxiété ou de dépression utilisent l’exercice comme mécanisme d’adaptation positif. Encourage les interactions sociales positives. Être physiquement actif au sein d’un groupe est une occasion de créer des liens, de se faire des amis et de se sentir membre d’une communauté positive et solidaire.

Être physiquement actif au sein d’un groupe est une occasion de créer des liens, de se faire des amis et de se sentir membre d’une communauté positive et solidaire. Améliore la santé cérébrale à long terme. En plus d’améliorer l’humeur et de réduire les sentiments d’anxiété, l’activité physique peut réduire le risque de dépression et de développer une démence.

En plus d’améliorer l’humeur et de réduire les sentiments d’anxiété, l’activité physique peut réduire le risque de dépression et de développer une démence. Impacte positivement sur la qualité du sommeil. Être physiquement actif peut améliorer la qualité du sommeil, ce qui est vital, car un sommeil insuffisant a été associé au développement de nombreuses maladies et affections chroniques, ainsi qu’à des niveaux de stress élevés et à une prise de poids.

Bien entendu, l’impact de l’activité physique sur la santé physique est également extrêmement positif, car elle affecte presque tous les éléments de votre bien-être général.

Le bienfaits physiques de changement d’activité au cours de la vie. Les enfants et les adolescents bénéficieront du maintien d’un poids santé et d’une amélioration de leurs résultats scolaires, tandis que les adultes actifs auront un risque réduit de maladies, notamment les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et un certain nombre de types de cancer. À tout moment de votre vie, commencer ou progresser dans une routine d’activité physique peut améliorer votre santé et votre mode de vie de plusieurs façons.

Activité physique et COVID-19

Les Centers for Disease Control and Prevention ont publié des informations mises à jour sur les personnes qui courent un risque accru de devenir très malade à cause du COVID-19 en raison d’un ou plusieurs conditions de santé. L’inactivité physique figure sur cette liste de problèmes de santé, aux côtés du cancer, de la maladie pulmonaire obstructive chronique, du diabète de type 1 et de type 2 et des maladies cardiaques.

Selon le CDC, « les personnes qui font peu ou pas d’activité physique sont plus susceptibles de tomber gravement malades à cause du COVID-19 que celles qui sont physiquement actives ».

Positivité en matière d’activité physique

Il est important que nous considérions également l’activité physique dans un sens positif, et pas simplement comme un moyen d’éviter des conséquences négatives dans notre vie. L’activité physique ne consiste pas simplement à prévenir les maladies ou à réduire les symptômes ; il s’agit également d’améliorer la qualité de vie et de vivre une vie plus longue, plus épanouissante et plus heureuse.