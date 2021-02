Faire de la politique pendant que les Texans gèlent? Le gouverneur Abbott a grillé après avoir blâmé le Green New Deal pour les problèmes de pouvoir de son État

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a désigné les énergies renouvelables comme le coupable des pannes d’électricité dévastatrices de son État, déclenchant des accusations selon lesquelles il essaie de se soustraire à la responsabilité de la crise.

Les températures glaciales ont arrêté certaines des éoliennes et des panneaux solaires du Texas, ainsi que des infrastructures de gaz naturel dans l’État de Lone Star. En conséquence, des millions de résidents ont été laissés dans des conditions glaciales sans électricité, entraînant de nombreux décès.

S’adressant mardi à l’animateur de Fox News, Sean Hannity, Abbott a suggéré que l’échec du soi-disant « durable » les sources d’énergie telles que l’éolien et le solaire étaient à l’origine de la catastrophe, visant directement une série de réformes énergétiques radicales proposées par les démocrates.

Lire la suite Au moins 20 morts alors que la tempête hivernale frappe les États américains et laisse des millions de personnes au Texas sans électricité à des températures glaciales

«Cela montre à quel point le Green New Deal serait un accord mortel pour les États-Unis d’Amérique. Le Texas a la chance de disposer de multiples sources d’énergie telles que le gaz naturel et le nucléaire, ainsi que l’énergie solaire et éolienne ». dit le gouverneur. «Notre éolienne et notre solaire ont été arrêtés et ils représentaient collectivement plus de dix pour cent de notre réseau électrique. Et cela a plongé le Texas dans cette situation.

Le commentaire semble contredire une déclaration antérieure de Dan Woodfin, directeur principal de l’Electric Reliability Council of Texas, qui exploite le réseau électrique de l’État. Selon Woodfin, les pannes peuvent être attribuées à des problèmes avec «tout type de capacité de production», mais en particulier au gaz naturel, qui a souffert du gel des infrastructures ainsi que des problèmes liés à la pression.

Abbott: Cela montre comment le Green New Deal serait un accord mortel pour les États-Unis d’Amérique … pic.twitter.com/Q2jmZHcO6f – Acyn Torabi (@Acyn) 17 février 2021

Une analyse de Politifact a conclu que, bien que les parcs éoliens aient été paralysés par les conditions météorologiques extrêmes, plus de 80% de la pénurie d’électricité au Texas était due à un dysfonctionnement des centrales alimentées au charbon et au gaz.

Les remarques politiquement chargées d’Abbott ne sont pas passées inaperçues. La représentante de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, l’un des législateurs démocrates qui a défendu la réforme des énergies renouvelables, a tweeté que les malheurs du Texas montrent«Que se passe-t-il lorsque vous ne faites * pas * un Green New Deal.»

Faiblesse en matière d’investissements dans les infrastructures publiques de nouvelle génération, peu d’attention portée à l’équité, les communautés sont laissées pour compte, les négationnistes du climat en tant que leadership afin qu’ils ne se préparent pas longtemps à la catastrophe. Nous devons aider les gens * maintenant. * À long terme, nous devons réaliser que ce sont les conséquences de l’inaction. – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 17 février 2021

Elle a suggéré que le Texas était régi par «Négateurs du climat» et que la crise actuelle de l’État est le résultat « inaction. »

D’autres ont noté que le Texas est un bastion du GOP et qu’il est peu logique de blâmer la plate-forme énergétique des démocrates pour les problèmes de l’État.

Le GOP a contrôlé la Chambre des représentants du Texas au cours des 19 dernières années, a détenu la majorité au Sénat du Texas au cours des 24 dernières années et le poste de gouverneur pendant 26 ans, mais Abbott est allé sur Hannity et a blâmé le Green New Deal, un document de politique, pour la panne de courant du Texas! 🤔 https://t.co/vNfe75bRCP – Ben Carrington (@BenHCarrington) 17 février 2021

De nombreux utilisateurs de Twitter ont également trouvé les commentaires d’Abbott sans cœur. Alors que des millions de Texans ont du mal à se réchauffer, le gouverneur a trouvé le temps de « Allez sur Sean Hannity pour blâmer le Green New Deal, » a écrit Sawyer Hackett, un conseiller de l’ancien membre du cabinet Obama, Julian Castro.

Mais certains ont encouragé les deux côtés du débat à résister à l’envie de pointer du doigt.

«Peu importe ce qui est à blâmer. En fin de compte, quelques centimètres de neige et quelques degrés de températures plus fraîches ont paralysé ce pays ». a écrit une observateur fatigué.

La tempête a coupé le courant dans plusieurs États et a fait au moins 20 morts à travers le pays.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!