Faire cette chose chaque semaine est le secret pour améliorer votre santé intestinale

Atteindre un microbiome intestinal sain fait depuis longtemps fureur dans le monde du bien-être, mais il semble maintenant que tout le monde – y compris d’innombrables TikTokers – soit devenu obsédé. Cependant, malgré toutes les bobines, articles et conseils que nous rencontrons régulièrement, beaucoup d’entre nous ne savent pas exactement ce que signifie le terme.

“Il ne s’agit pas seulement de bactéries, il y a aussi les produits chimiques qu’elles produisent”, a déclaré le fondateur de La clinique de santé intestinale de Londres dit. “C’est donc cet ensemble de l’environnement et de tous ces microbes.”

Cette petite fête, explique-t-elle, se déroule principalement dans la partie inférieure de notre tractus gastro-intestinal, en particulier dans les 5 derniers pieds de notre tube digestif de 30 pieds de long. Le garder en bonne santé peut avoir d’énormes avantages, non seulement pour nos intestins mais pour tout notre corps – et même pour notre santé mentale.

Même si beaucoup d’entre nous ont probablement entendu dire que les « bonnes bactéries » et les « mauvaises bactéries » peuvent être trouvées dans nos intestins, Rossi souhaite que nous reformulions cette binaire. “Très peu [bacterium] sont en fait intrinsèquement mauvais. Il s’agit davantage de l’environnement dans lequel ils se trouvent ainsi que de leur domination… . Si nous les traitons bien, ils prendront alors soin de nous.

Alors, comment pouvons-nous améliorer la santé de nos microbiomes intestinaux ?

Les médecins et les chercheurs en apprennent davantage chaque année – Rossi elle-même est l’auteur de plus de 50 articles scientifiques internationaux sur le sujet – mais une chose est sûre : manger autant de plantes que possible – idéalement 30 sortes différentes par semaine – est la clé.

“Quand il s’agit de santé intestinale, c’est plus une question d’inclusion que d’exclusion”, a déclaré Rossi. “Des études ont montré que si nous ajoutons de nombreux types de plantes différents, nous aurons en fait une bien meilleure santé intestinale que les personnes qui s’obstinent à éliminer ce qu’elles pensent être de mauvais aliments.”

Pour ceux qui s’inquiètent de devoir chercher des brindilles et des baies pour répondre à leurs besoins intestinaux, Rossi a expliqué que lorsqu’elle parle de « plantes », elle fait spécifiquement référence à six groupes différents et raisonnablement accessibles qu’elle appelle « les super six » : les grains entiers (par exemple quinoa, avoine), noix et graines, légumes, fruits, légumineuses, herbes et épices.

“Chaque catégorie différente fournit à votre microbiome intestinal un engrais différent”, a noté Rossi. “Donc, ce que j’incite les gens à faire, c’est d’abord de penser à diversifier leurs plantes et d’essayer d’obtenir 30 types de plantes différents au cours de la semaine… une fois que les gens ont compris, je me demande, OK, est-ce que vous obtenez quelque chose des “super six”. ‘ la plupart des jours?” Elle a ajouté que de nombreuses personnes ne consomment pas suffisamment de certaines plantes, comme les légumineuses. “Ceux-ci sont vraiment importants pour nourrir des types spécifiques de bactéries qui ont des fonctions spécifiques.”

Rossi nous a dit que manger quotidiennement beaucoup de plantes des groupes « super six » fournirait en fin de compte tout ce dont nous avons besoin pour un microbiome heureux. “Si nous voulons cette diversité de bactéries dans notre intestin, qui ont montré un large éventail de compétences et, un peu comme des super pouvoirs, alors nous devons les nourrir avec cette gamme diversifiée d’engrais, sinon elles mourront – ils ne grandiront pas.

Nous avons également discuté de la manière dont nos vices préférés, comme l’alcool et l’herbe, pourraient affecter nos microbiomes, de la question de savoir si les suppléments de probiotiques font réellement quelque chose pour nos intestins et bien plus encore :

Besoin d’aide pour quelque chose que vous avez mal fait ? Envoyez-nous un e-mail à [email protected] et nous pourrions étudier le sujet dans un prochain épisode.