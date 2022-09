Faire avancer les choses en matière de soins de santé – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Je crois que la plupart des gens sont tellement occupés et épuisés par les exigences de la vie quotidienne qu’ils ont peu de temps pour réfléchir à la façon de changer les conditions de nos vies. C’est pour cela que nous élisons des représentants. Et je pense que nous en avons un merveilleux avec Lauren Underwood.

Rien qu’en matière de soins de santé, elle a élaboré et aidé à faire adopter ces lois :

• Sa Loi sur l’accessibilité financière des soins de santé, adoptée dans le cadre de la Loi sur la réduction de l’inflation, limite le coût des primes pour les personnes qui souscrivent leur assurance à 8,5 % ou moins de leur revenu. Cela rend les soins de santé plus abordables pour 13 millions de personnes

• Son Lower Insulin Costs Act Now Act réduit les coûts de l’insuline en aidant à rendre l’insuline générique moins chère disponible plus tôt. Plus d’un million de personnes dans l’Illinois vivent avec le diabète de type I ou de type II, c’est-à-dire. une personne âgée sur quatre et de plus en plus d’enfants.

• Elle a développé/sponsorisé la loi américaine sur la chaîne d’approvisionnement médicale qui a analysé notre dépendance aux médicaments/dispositifs médicaux critiques, qui sont sourcés ou produits hors de ce pays.

• Sous son initiative, la loi Caring for Our Women Veterans Act a été adoptée, ce qui contribue à garantir que les femmes vétérans reçoivent des soins de santé de qualité dans les établissements VA en exigeant que le département fasse rapport chaque année au Congrès sur les soins sexospécifiques disponibles dans les établissements VA.

• Elle a élaboré la Loi sur la transparence de la qualité des soins aux anciens combattants, qui aide à garantir que les fournisseurs de soins de santé VA et d’autres fournisseurs de soins communautaires aux anciens combattants offrent une santé mentale et une prévention du suicide de haute qualité.

Il s’agit d’un bilan d’actions sur lequel nous pouvons nous appuyer et je vous exhorte tous à faire en sorte que votre vote compte en novembre en réélisant Lauren Underwood. Elle écoutera vos préoccupations et continuera à travailler pour améliorer la vie médicale des gens et tous les aspects de notre vie.

Chuck Lederman

Oswego