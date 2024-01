Fair Fight, fondée par Abrams, licencie du personnel et réduit ses services dans un contexte d’endettement croissant

La présidente du conseil d’administration de Fair Fight, Salena Jegede, a déclaré que la hausse des coûts des litiges et le ralentissement de la collecte de fonds ont laissé Fair Fight avec un « grave déficit de financement qui rend notre trajectoire actuelle insoutenable ».

« Même si nous sommes déçus par ces réalités, nous ne sommes pas découragés », a déclaré Jegede. “Nous nous adapterons à cette nouvelle phase de la lutte pour la démocratie en restructurant l’organisation afin de nous concentrer sur la manière dont nous servons les électeurs géorgiens et américains pour le cycle 2024 et au-delà.”

Les coupes sont un coup dur pour l’organisation qu’Abrams a lancée après sa première défaite face à Brian Kemp lors de la course au gouverneur de 2018. En plus de mener une bataille juridique pour étendre les droits de vote, il a également fonctionné comme une organisation politique fantôme de facto pour la candidature du démocrate au retour en 2022.

Il est rapidement devenu un géant de la collecte de fonds aux ambitions nationales, collectant plus de 100 millions de dollars au cours de ses trois premières années. Il a promu des politiques soutenues par Abrams et financé des publicités percutantes frappant Kemp et ses alliés. Un spot de 30 secondes a été diffusé en Géorgie lors du Super Bowl 2019.

Les républicains étaient tellement inquiets de son impact que Kemp et l’ancien sénateur américain Kelly Loeffler ont lancé des machines politiques rivales pour rallier les électeurs du GOP. Loeffler a spécifiquement présenté son organisation, Greater Georgia, comme la réponse républicaine au Fair Fight.

En 2021, les législateurs républicains ont adopté une loi autorisant Kemp et quelques autres à créer des « comités de direction » pour contourner les limites de contribution à la campagne afin d’aider le président sortant à rivaliser financièrement avec Abrams et Fair Fight.

Abrams a démissionné de ses fonctions de présidente du conseil d’administration peu de temps avant de lancer sa deuxième candidature au poste de gouverneur en décembre 2021, mais le groupe a gardé des liens étroits avec sa campagne. Les divulgations financières ont montré un don de 1,5 million de dollars de Fair Fight à un comité pro-Abrams, ainsi que avec une valeur d’au moins 2 millions de dollars du temps du personnel de Fair Fight.

Mais aujourd’hui, Fair Fight est en difficulté. Les rapports financiers montrent que l’organisation bénéficie toujours de milliers de petites contributions récurrentes de la part de donateurs – mais sa collecte de fonds est loin des collectes financières record qu’elle avait réalisées autrefois.

Pendant ce temps, ses dépenses ont augmenté alors qu’il menait des batailles pour le droit de vote qui duraient des années – et perdaient – ​​devant un tribunal fédéral. Un politicien enquête a découvert que Fair Fight a dépensé plus de 25 millions de dollars en frais juridiques en 2021 et 2022.

Sur cette somme, 9,4 millions de dollars ont été versés à un petit cabinet d’avocats dirigé par l’ancienne présidente de campagne du gouverneur Abrams, selon une analyse du Atlanta Journal-Constitution des déclarations de revenus de Fair Fight.

En 2023, Fair Fight Action – la branche politique du groupe – et d’autres plaignants ont été condamnés à rembourser à l’État 231 000 $ après avoir perdu un procès intenté quelques jours après les élections de 2018 contestant le processus d’inscription des électeurs et de vote par correspondance en Géorgie.

Et ce mois-ci, un juge fédéral a porté un nouveau coup à Fair Fight en statuant que les contestations massives de l’éligibilité des électeurs géorgiens ne constituaient pas une intimidation illégale des électeurs.

Groh-Wargo, qui succédera à Cianti Stewart-Reid en tant que PDG du groupe, a déclaré que les employés recevront des indemnités de départ « généreuses » ainsi qu’une aide au placement. Elle a déclaré qu’Abrams jouerait probablement un rôle encore à déterminer dans la refonte.

“Je me soucie beaucoup de la mission de l’organisation, je suis reconnaissant pour le personnel et son travail, et je veux tracer la voie à suivre pour son avenir”, a déclaré Groh-Wargo.

Jegede, présidente du conseil d’administration, a déclaré qu’elle visait un nouveau modèle opérationnel afin que Fair Fight puisse être “fortement positionné pour les nombreuses batailles à venir”.

« Le besoin incroyable demeure, et ne fait qu’augmenter, de lutter contre ceux qui cherchent à priver les électeurs de leurs droits de vote et à nous priver de notre capacité d’action en tant qu’Américains », a déclaré Jegede. « Notre engagement est inébranlable. »

Le rédacteur James Salzer a contribué à ce rapport.

Crédit : Jenn Finch pour l’AJC Crédit : Jenn Finch pour l’AJC

La déclaration complète de Salena Jegede, présidente du conseil d’administration de Fair Fight :

Fair Fight a été lancé en 2018 avec pour mission de défendre et de réparer la démocratie en luttant contre la suppression des électeurs. Nous avons mené des batailles juridiques cruciales et construit une infrastructure à l’échelle de l’État et nationale pour soutenir notre mission. La clé de nos efforts a été deux procès historiques qui ont mis en lumière les attaques soutenues contre le droit de vote et l’engagement fomentées ici en Géorgie, mais avec des implications nationales.

Ces procès vitaux ont été prolongés par de multiples crises nationales et compliqués par un paysage juridique changeant. Cela comprenait des décisions dévastatrices de la Cour suprême et de nouvelles lois étatiques sur la suppression des électeurs qui, ensemble, ont privé les juges de l’autorité nécessaire pour protéger de manière adéquate les droits de vote. De plus, une contraction des investissements a touché la plupart des acteurs civiques de notre espace.

Nous avions l’obligation morale de mener ces poursuites au nom des électeurs. Cependant, en raison de la nature complexe des litiges, l’organisation est malheureusement confrontée à un grave déficit de financement qui rend notre trajectoire actuelle intenable. Même si nous sommes déçus par ces réalités, nous ne sommes pas découragés. Nous nous adapterons à cette nouvelle phase de la lutte pour la démocratie en restructurant l’organisation afin de nous concentrer sur la manière dont nous servons les électeurs géorgiens et américains pour le cycle 2024 et au-delà. Cela nécessitera des choix difficiles pour faire face aux obligations financières impayées et adapter la taille du pays au travail à venir. Nous sommes attristés par l’effet que cette réorganisation aura sur notre personnel dévoué, mais nous savons que l’importance de notre travail nécessite des décisions difficiles à court terme pour relever les défis à venir.

Alors que nous traçons notre nouvelle voie à suivre, nous souhaitons remercier le personnel et les supporters qui ont rendu ce travail possible. La directrice générale actuelle a démissionné de son poste ; c’est pourquoi nous avons demandé à Lauren Groh-Wargo de reprendre la barre en tant que PDG par intérim. Sur la base de sa performance exemplaire en tant que première dirigeante de l’organisation, nous sommes confiants dans sa capacité à guider Fair Fight à travers cette prochaine phase et à garantir qu’elle continue à répondre aux besoins en ces temps difficiles pour notre démocratie. Notre objectif est de réviser le modèle opérationnel afin que l’organisation puisse perdurer et être solidement positionnée pour les nombreuses batailles à venir. Il reste un besoin incroyable, et ne fait qu’augmenter, de lutter contre ceux qui cherchent à priver les électeurs de leur droit de vote et à nous priver de notre capacité d’agir en tant qu’Américains. Notre engagement est inébranlable.