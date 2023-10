DETROIT – Le syndicat United Auto Workers estime qu’il y a « davantage à gagner » dans les négociations contractuelles en cours avec les constructeurs automobiles de Détroit, après cinq semaines de grèves contre les entreprises, a déclaré vendredi le président de l’UAW, Shawn Fain.

Ses commentaires interviennent malgré les offres de contrat record de Moteurs généraux , Moteur Ford et Stellantis qui incluent désormais des augmentations de salaire horaire de 23 % et d’autres avantages sociaux considérablement améliorés pendant la durée de l’accord de quatre ans et demi.

« Il y a encore plus à gagner », a déclaré Fain lors d’une émission en ligne. « Il s’agit déjà de contrats records, mais ils arrivent à la fin de décennies de déclin record. Il ne suffit donc pas d’être le meilleur de tous les temps, alors que les travailleurs de l’automobile ont régressé au cours des deux dernières décennies. La barre est très basse. »

Malgré les commentaires de Fain, le syndicat n’a annoncé vendredi aucune grève supplémentaire contre aucune des entreprises. Il a déclaré que « en fin de compte, il nous reste des cartes à jouer et il leur reste de l’argent à dépenser ».

Fain n’a pas abordé un vendredi rapport de Bloomberg que le syndicat a demandé une augmentation de 25% des salaires généraux.

Le syndicat n’a annoncé aucune grève supplémentaire depuis qu’il a déclenché une grève inattendue le 11 octobre à l’usine de camions Ford du Kentucky, qui produit des camionnettes et des SUV très rentables. Et ce, malgré le fait que Ford ait la meilleure proposition en matière économique, comme l’a souligné vendredi Fain.

Fain a passé beaucoup de temps lors de la diffusion en ligne à discuter de la manière dont le syndicat envisage d’utiliser ces pourparlers pour aider à organiser des projets non syndiqués. Il a également vivement critiqué les propos tenus lundi par le président de Ford, Bill Ford, visant à mettre un terme aux négociations.

« Bill Ford a dit que ce ne devrait pas être Ford contre l’UAW. Il a dit que ce devrait être l’UAW et Ford contre les constructeurs automobiles étrangers », a déclaré Fain. « Je veux être très clair sur une chose : l’époque où l’UAW et Ford formaient une équipe pour lutter contre d’autres entreprises est révolue… Les travailleurs de l’automobile non syndiqués ne sont pas des ennemis. Ils sont notre future famille syndicale. »

L’UAW n’a pas étendu les grèves chez GM depuis le 29 septembre ni chez Stellantis depuis le 22 septembre, malgré les offres faites cette semaine qui ne correspondent pas aux détails de la proposition de Ford de la semaine dernière et Fain a déclaré la semaine dernière que le syndicat entamait une « nouvelle phase » de grève. grèves et négociations contractuelles.

« Juste avant un accord, c’est à ce moment-là qu’il y a la poussée la plus agressive pour ce dernier kilomètre. Ils veulent juste nous attendre », a déclaré Fain. « Ils veulent la division. Ils veulent la peur. Ils veulent l’incertitude. Et ce que nous avons, c’est notre solidarité. »

La grève à l’usine Ford du Kentucky – responsable de 25 milliards de dollars de revenus annuels – a marqué une escalade majeure dans les grèves ciblées, ou « de mobilisation », de l’UAW. Cela représente également un changement de stratégie, puisque Fain avait déjà annoncé publiquement les objectifs avant les arrêts de travail.

L’UAW a progressivement intensifié les grèves depuis le début des arrêts de travail après que les parties n’ont pas réussi à parvenir à des accords de principe le 14 septembre.

Environ 34 000 constructeurs automobiles américains travaillant avec ces sociétés, soit environ 23 % des membres de l’UAW couverts par les contrats expirés avec les constructeurs automobiles de Détroit, étaient en grève.

Voici les détails des propositions actuelles des entreprises à l’UAW :