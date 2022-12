“Faillite sans papier”, a témoigné le nouveau PDG de FTX

WASHINGTON –

Sam Bankman-Fried, fondateur et ancien PDG de l’échec de l’échange de crypto-monnaie FTX, a aidé 1 500 investisseurs bahamiens à retirer 100 millions de dollars de leurs comptes tandis que d’autres clients du monde entier étaient exclus de l’échange, selon le nouveau PDG de la société, qui a témoigné devant un Comité de la Chambre mardi.

Le PDG de FTX, John Ray III, qui a guidé des dizaines d’entreprises, dont Enron, dans la restructuration de la faillite, a qualifié l’effondrement de FTX de l’un des pires échecs commerciaux qu’il ait vus – une “faillite sans papier”, alimentée par un “manque sans précédent de documentation”.

Pendant près de quatre heures, sans interruption, Ray a parlé aux législateurs du manque de surveillance et de contrôle financier qu’il a découvert depuis qu’il a repris FTX il y a un mois. Il a trouvé un prêt dont Bankman-Fried était à la fois l’émetteur et le bénéficiaire. Il y avait des dépenses approuvées par emoji. FTX n’avait pas de comptable. Pour la tenue des dossiers, les employés ont utilisé QuickBooks, un logiciel pré-emballé généralement utilisé par les petites et moyennes entreprises, pour gérer les finances de FTX.

“Rien contre QuickBooks”, a déclaré Ray. “C’est un très bel outil, mais pas pour une entreprise multimilliardaire.”

À son apogée, la valeur marchande de FTX a dépassé 30 milliards de dollars.

Bankman-Fried, qui a été arrêté aux Bahamas quelques heures seulement avant qu’il ne soit prévu de témoigner, était particulièrement absent de l’audience devant le comité des services financiers de la Chambre. L’arrestation a été effectuée à la demande du gouvernement américain, qui a annoncé mardi des accusations criminelles contre Bankman-Fried, notamment pour fraude électronique et blanchiment d’argent.

Le moment de l’arrestation de Bankman-Fried a frustré de nombreux membres du comité. Le représentant républicain William Timmons, de Caroline du Sud, a qualifié le moment de “bizarre” et a ajouté qu’en tant qu’ancien procureur, il ne pouvait pas imaginer pourquoi un procureur ne voudrait pas “des heures de grillades au Congrès pour la cible d’une enquête” pour aider à monter un dossier.

FTX a déposé une demande de mise en faillite le 11 novembre, lorsque l’entreprise a manqué d’argent après l’équivalent en crypto-monnaie d’une course bancaire. L’effondrement du deuxième plus grand échange de crypto a attiré l’attention du monde entier et a suscité des inquiétudes dans l’industrie de la crypto que la douleur pourrait se généraliser. Ray a estimé qu’il manquait environ 8 milliards de dollars de fonds clients.

Certains clients aux Bahamas, où FTX était basé, ont pu récupérer de l’argent, a déclaré Ray. C’est parce que le gouvernement des Bahamas et Bankman-Fried ont accepté de les laisser retirer leur argent de FTX alors que les clients d’autres pays étaient empêchés de le faire, a déclaré Ray.

Ray, qui a repris FTX le 11 novembre, a déclaré au comité que les problèmes de FTX étaient un cumul de mois voire d’années de mauvaises décisions et de mauvais contrôles financiers.

“Ce n’est pas quelque chose qui s’est passé du jour au lendemain ou dans un contexte d’une semaine”, a-t-il déclaré.

Cependant, Ray n’a pas répondu à de nombreuses questions sur les réglementations qui auraient pu arrêter l’effondrement de FTX. Au lieu de cela, il s’est concentré sur la façon dont FTX était inhabituel – n’ayant pas de conseil d’administration, n’ayant aucune structure réelle qui interdisait que l’argent investi par les consommateurs dans FTX soit transféré au fonds spéculatif Alameda Research de Bankman-Fried pour d’autres investissements ou achats somptueux, sans l’original connaissances des investisseurs.

Dans ses remarques préparées, Ray a brossé le tableau d’une entreprise agissant avec peu ou pas de surveillance.

“L’effondrement du groupe FTX semble provenir de la concentration absolue du contrôle entre les mains d’un très petit groupe d’individus grossièrement inexpérimentés et peu sophistiqués qui n’ont mis en œuvre pratiquement aucun des systèmes ou contrôles nécessaires à une entreprise qui se voit confier le contrôle d’autres personnes. de l’argent ou des actifs », a déclaré Ray.

Lors d’entretiens depuis que FTX a déposé une demande de mise en faillite, Bankman-Fried a reconnu que la société manquait de contrôles financiers et de gouvernance d’entreprise appropriés, mais a nié toute fraude.

Les procureurs américains et les régulateurs financiers n’étaient pas d’accord avec cette évaluation. Un acte d’accusation non scellé mardi a accusé Bankman-Fried d’une foule de crimes financiers et de violations du financement de la campagne, alléguant qu’il avait joué un rôle central dans l’effondrement rapide de FTX et avait caché ses problèmes au public et aux investisseurs. La Securities and Exchange Commission a déclaré que Bankman-Fried avait illégalement utilisé l’argent des investisseurs pour acheter des biens immobiliers en son nom et au nom de sa famille.

Les commentaires de Ray ont soutenu ces allégations.

“Ce n’est qu’un détournement de fonds à l’ancienne mode, prendre l’argent des autres et l’utiliser à ses propres fins”, a-t-il déclaré. “Ce n’est pas sophistiqué du tout.”

Un avocat de Bankman-Fried, Mark S. Cohen, a déclaré mardi qu’il “examinait les accusations avec son équipe juridique et envisageait toutes ses options juridiques”.

——–



Le journaliste Ken Sweet a contribué.