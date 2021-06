Faillite de Rajesh Khatter: l’acteur réfute les allégations, contrarié par le fait d’avoir entraîné Shahid Kapoor et Ishaan Khatter | Nouvelles des gens

New Delhi: L’acteur Rajesh Khatter a connu une année difficile. L’acteur a été testé positif au COVID-19 en avril et a également été hospitalisé pour le même. Le même mois, il a perdu son père Krishna Khattar à la suite d’un arrêt cardiaque.

Cependant, Rajesh Khatter est contrarié par les allégations de sa faillite. « J’ai reçu des appels d’amis qui me demandaient si j’avais traversé une mauvaise passe financièrement. Au début, j’étais amusé par ces rapports, mais ils ont rapidement commencé à m’affecter », a déclaré l’acteur à ETimes.

Les rapports de l’acteur faisant faillite ont commencé à faire le tour lorsque sa femme et l’actrice Vandana Sajnani ont partagé dans une interview qu’en raison du verrouillage et des visites constantes à l’hôpital, le couple a épuisé ses économies.

« Ce n’est pas que je n’ai pas subi de revers financier, mais cela n’est-il pas arrivé à presque tout le monde à cause du ralentissement du travail pendant la pandémie ? Depuis la grossesse de Vandana jusqu’à maintenant, nous avons fait le tour des hôpitaux depuis deux ans et demi. En fait, elle était à l’hôpital même pendant le verrouillage en raison d’une dépression post-partum », explique Rajesh.

L’acteur est particulièrement contrarié que Shahid Kapoor (beau-fils) et Ishaan Khatter (fils) aient également été impliqués dans cette polémique.

« C’était de mauvais goût. Ils les ont entraînés dedans. Nous, acteurs, sommes habitués aux aléas professionnels de telles rumeurs sans fondement qui circulent, mais c’était un peu beaucoup. Dieu nous en préserve, si jamais j’arrive à ce stade, j’ai ma famille pour me soutenir. Tout le monde traverse une période difficile et être sensible est le besoin de l’heure », a déclaré l’acteur.