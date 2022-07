Faillite de Hillbilly : la campagne de JD Vance est brisée

Facebook



Les électeurs de l’Ohio ne sont pas enthousiasmés par le candidat au Sénat soutenu par Trump, JD Vance. Sa campagne est fauchée et les petits donateurs restent à l’écart.

Via : La bête quotidienne :

La fortune a tourné avec l’approbation de Trump en avril, et Vance a attrapé une aubaine avant la primaire du 3 mai, mais il n’a pas semblé capable de traduire la victoire en soutien financier. Huit semaines plus tard, la campagne était dans le rouge, rapportant environ 628 000 $ en banque et 883 000 $ de dettes, soit un déficit de plus de 250 000 $.

….

La poignée de riches donateurs super PAC ont dépassé la campagne Vance de près de six contre un. Et la grande majorité de l’argent du super PAC provient d’une seule personne, le mégadonateur républicain et partenaire commercial de Vance, Peter Thiel.

Pendant ce temps, l’adversaire démocrate de Vance, le représentant Tim Ryan (D-OH), a levé 9,1 millions de dollars au deuxième trimestre et a répertorié 90 000 nouveaux donateurs. La campagne Ryan a également signalé que presque tous leurs dons étaient inférieurs à 100 $.

Donald Trump a montré avec ses approbations au Sénat de 2022 que son instinct politique se limite à choisir des candidats célèbres qui lui seront fidèles et mèneront des campagnes comme la sienne.

JD Vance échoue massivement dans l’Ohio. Les électeurs ne semblent pas s’intéresser à lui. Sa campagne est fauchée, car Donald Trump a mis les républicains aux prises avec un perdant potentiel d’un candidat dans l’Ohio.