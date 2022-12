Faibles dons de sang au Canada malgré un grand besoin, selon un sondage

C’est peut-être la saison des dons, mais les données montrent que le don de sang et de plasma n’est pas une priorité pour de nombreux Canadiens à cette période de l’année.

Un nouveau sondage d’Ipsos montre que si 6 donneurs admissibles sur 10 au Canada croient que le don de sang ou de plasma est important, seulement 10 % des Canadiens prévoient faire un don avant le 31 décembre, malgré un besoin urgent d’inventaire national pour plusieurs groupes sanguins.

Plus tôt cette année, la plus petite base de donateurs en une décennie a été signalée en raison de la baisse du nombre de donateurs réguliers de 31 000 pendant la pandémie de COVID-19.

Dans le but d’augmenter les dons, des discussions entre la Société canadienne du sang et le gouvernement ont eu lieu en août 2022 pour déterminer comment plus que doubler les 50 % de l’approvisionnement national en plasma, les dons rémunérés étant considérés comme une solution potentielle.

À l’approche des fêtes, le besoin de dons est encore plus criant : plus de 25 000 rendez-vous ouverts doivent être pourvus à travers le Canada d’ici le réveillon du Nouvel An, et avec des facteurs tels que la météo et les maladies qui entraînent des annulations de rendez-vous, l’hiver s’avère particulièrement difficile. le temps d’apporter des dons.

« Les annulations tardives et les rendez-vous manqués compliquent la collecte des produits sanguins. Si vous prenez un rendez-vous, veuillez essayer de le respecter. Si vous ne pouvez pas vous rendre à votre rendez-vous, veuillez l’annuler le plus tôt possible afin que quelqu’un d’autre puisse prendre votre place », a déclaré Rick Prinzen, chef de la chaîne d’approvisionnement de la Société canadienne du sang et vice-président des relations avec les donateurs dans un communiqué de presse. .

Les patients cancéreux, les victimes d’accidents et les personnes atteintes de maladies rares, mortelles, chroniques et génétiques dépendent chaque jour des dons de sang, de plaquettes et de plasma – les plaquettes étant un composant sanguin vital utilisé pour traiter les patients cancéreux.

Et bien que du sang O-négatif puisse être transfusé à n’importe quel patient, ces donneurs sont très demandés, en particulier dans les situations d’urgence pour les nouveau-nés.

Alors que cinq centres de don de plasma ont été ouverts par l’Agence canadienne du sang au cours des dernières années et que six autres devraient ouvrir en 2024 dans le but de tirer 25% de son approvisionnement auprès des Canadiens, l’agence exhorte les Canadiens à prendre rendez-vous maintenant si ils peuvent.

“Votre don pourrait aider à ramener quelqu’un à la maison cet hiver”, déclare Prinzen.