« Faible », « Mentir comme un chien mort » : McCarthy fait face aux attaques républicaines dans un contexte de fermeture imminente

La représentante Victoria Spartaz : « Faible… un autre Congrès sans valeur »

Spartz, un représentant de l’Indiana pour son premier mandat, a directement fustigé le président de la Chambre pour sa « faiblesse », lui reprochant de ne pas avoir réussi à mettre les membres d’extrême droite de son parti dans le rang.

« Il est dommage que notre faible Président ne puisse même pas s’engager à créer une commission pour discuter de notre catastrophe budgétaire imminente », a-t-elle déclaré lundi dans un communiqué. « Nos pères fondateurs se retourneraient dans leurs tombes pour voir comment cette institution trahit notre République au nom d’ambitions politiques personnelles et nos enfants auront honte d’un autre Congrès sans valeur. »

McCarthy a ripostéaffirmant que si Spartz, qui a déclaré qu’elle ne se représenterait pas, « souhaite se battre plus fort, j’aurais aimé qu’elle se présente à nouveau et ne démissionne pas ».

« Je n’arrêterai pas, je vais continuer à travailler pour le public américain », a déclaré McCarthy aux journalistes.

Représentant Matt Gaetz : McCarthy « ment comme un chien mort »

Les querelles entre Gaetz et McCarthy sont courantes, mais le représentant de Floride a utilisé la fermeture comme rampe de lancement pour demander la destitution de McCarthy en tant que président. C’était apparemment plus clair après Gaetz a déposé une motion pour retirer le haut-parleur de la Chambre dans une salle de bain au Capitole mardi.

Gaetz a également accusé McCarthy d’être misogyne après que l’orateur ait applaudi Spartaz.

« Il a été imprudent, déséquilibré, ébranlé et misogyne dans la façon dont il a attaqué ceux qui avancent un argument de fond », a déclaré Gaetz à NewsMax mardi, faisant référence à la façon dont McCarthy a critiqué Spartz pour avoir déclaré qu’elle ne se présenterait pas à la réélection, mais n’a pas réprimandé les législateurs masculins dans le passé pour des décisions similaires.

Les deux hommes ont également échangé des coups de feu la semaine dernière après que McCarthy a accusé Gaetz, qui a fait l’objet d’enquêtes à plusieurs reprises pour violations de l’éthique, de collusion avec le représentant Eric Swalwell (Démocrate de Californie) pour travailler contre lui.

« Matt travaille avec Eric Swalwell, mais permettez-moi d’être très clair », McCarthy a dit à CNN. « Matt est bouleversé par une plainte relative à l’éthique. Je me fiche de ce qu’ils menacent contre moi. Je ne vais pas intervenir dans un comité indépendant comme celui de l’éthique, et je ne vais pas réintégrer Swalwell au comité des renseignements. Ainsi, ils peuvent faire ce qu’ils veulent.

Gaetz, à son tour, a accusé le président de la Chambre de « mentir comme un chien mort ».

« Je suis l’homme le plus enquêté de tout le Congrès, et là vous avez vu Kevin McCarthy mentir comme un chien mort parce que je ne lui ai jamais demandé de s’immiscer dans aucune question d’éthique », a déclaré Gaetz à MSNBC mercredi dernier, ajoutant qu’il était « un triste et un homme pathétique qui ment pour conserver le pouvoir.

Représentante Nancy Mace : « Il devrait s’approprier »

Mace a reproché à McCarthy de ne pas avoir organisé de votes individuels sur les projets de loi de dépenses, prédisant que l’orateur s’appuierait sur des solutions temporaires telles que des résolutions continues.

« Cela ne donne pas de budget au pays, et cela ne donne pas de cohérence à l’économie, aux entreprises qui tentent de se développer », a déclaré le Un représentant de la Caroline du Sud a déclaré à ABC le dimanche. « Et les deux côtés, très franchement, nous ont mis dans cette position et il devrait s’enapproprier, tout comme les républicains. »

Représentant Ken Buck : les promesses de McCarthy « arrivent à échéance »

Buck a convenu qu’une résolution continue serait nécessaire pour éviter une fermeture, mais avec plusieurs problèmes non résolus auxquels est confronté le Parti républicain de la Chambre, McCarthy pourrait bientôt se retrouver dans une situation délicate, a-t-il déclaré.

« D’une part, nous devons adopter une résolution continue », a déclaré dimanche dernier le représentant du Colorado à MSNBC. « Nous avons également la question de la destitution. Et nous avons également des députés à la Chambre, dirigés par mon bon ami Chip Roy, qui se préoccupent des questions de politique. Ils veulent des avenants dans les projets de loi de crédits, des amendements dans les projets de loi de crédits qui garantissent une certaine forme de sécurité à notre frontière sud.»

Il s’agit d’une « tempête parfaite » de problèmes, a déclaré Buck.

« Donc, vous prenez ces choses ensemble, et Kevin McCarthy, l’orateur, a fait des promesses sur chacune de ces questions à différents groupes. Et maintenant, tout arrive à échéance en même temps », a déclaré Buck.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, s’aligne sur les conservateurs insurgés

McCarthy était l’un des plus fidèles alliés de l’ancien président Donald Trump au Congrès – c’est donc de sa faute si le gouvernement a accumulé autant de dettes au cours des dernières années, a déclaré DeSantis.

« Kevin McCarthy dit que je suis un peu différent de Donald Trump. Je suis d’accord », a publié DeSantis sur les réseaux sociaux lundi. « En Floride, nous générons des excédents budgétaires. Nous avons remboursé notre dette. J’ai tenu chacune de mes promesses. Pendant ce temps, McCarthy et Trump ont travaillé ensemble pour ajouter 7 000 milliards de dollars – plus de dette que ce que notre pays a accumulé au cours de ses 200 premières années – à la dette en seulement quatre ans.

La réprimande fait suite à McCarthy disant à Fox News que Trump est un candidat présidentiel plus redoutable que DeSantis, qui a voté à une deuxième place lointaine pour le ticket du GOP.

L’attaque ramène DeSantis à ses propres racines politiques en tant que membre fondateur du House Freedom Caucus, un groupe qui est désormais un point focal clé de l’opposition à McCarthy et à son projet d’accord de réduction des dépenses.