Faible libido ? La pomme et le gingembre peuvent vous aider à améliorer votre santé sexuelle, voici comment

Faible libido ? La nature a de nombreuses solutions à offrir pour améliorer votre santé sexuelle. En fait, il existe une multitude d’aliments prétendument aphrodisiaques. Dans l’imaginaire collectif, le gingembre est le meilleur aliment pour stimuler la libido, mais l’humble pomme ne doit pas être négligée comme option. Parler d’aliments aphrodisiaques évoque inévitablement la racine ardente appelée gingembre. Utilisé depuis plus de 4 000 ans en Inde et en Asie, le « shringavera » — le sanskrit pour « en forme de bois de cerf » — est sans aucun doute l’un des aliments les plus connus pour ses prétendus effets sur le désir.

Sans vouloir entacher son statut légendaire, la science n’a pas réellement reconnu ses effets aphrodisiaques. Mais ce n’est pas une raison pour fuir cette nourriture, qui a de nombreux avantages. Bien qu’il puisse ne pas alimenter le désir, le gingembre peut avoir un effet sur les capacités de reproduction, en particulier chez les hommes. Avec ses vertus antioxydantes, la racine aide l’organisme à lutter contre les maladies chroniques. Il protège l’ADN des spermatozoïdes, et donc leur qualité.

Mâcher une pomme

Une pomme par jour peut éloigner le médecin, mais elle pourrait aussi vous rapprocher de votre partenaire, semble-t-il, grâce à ses nombreux effets sur la santé sexuelle. En effet, ce fruit, originaire d’Asie centrale, peut aider à maintenir une bonne santé sexuelle. Selon une étude italienne, les femmes qui consomment plus de deux pommes par semaine sont plus épanouies sexuellement, à la fois en termes de fréquence d’intimité et de satisfaction personnelle.

Et le fruit défendu porte bien son nom, car il contient de la phloridzine, une molécule proche de l’estradiol, la principale hormone sexuelle féminine.

De plus, les pommes sont riches en vitamines (C, A, B), minéraux et oligo-éléments. Dans l’ensemble, c’est une petite collation utile à inclure dans votre alimentation.

Surveillez votre alimentation générale

Alors, les aliments aphrodisiaques sont-ils surfaits ? Lorsqu’il s’agit de susciter instantanément le désir, leur efficacité est remise en cause par les médecins. Par exemple, la pastèque a un effet sur la testostérone chez les hommes, mais l’homme moyen aurait besoin de manger deux à trois pastèques entières en une journée pour ressentir les effets.

Avec l’âge, les organes génitaux ont tendance à rétrécir. Chez la femme, la taille de la vulve a tendance à diminuer après la ménopause. Chez les hommes, la taille du pénis et la fonction érectile sont impactées. Pour lutter contre cela, privilégiez une alimentation équilibrée, riche en antioxydants, pour profiter pleinement de votre santé sexuelle le plus longtemps possible.

