Faible libido, douleurs lors des rapports sexuels, problèmes d’orgasme ? Les médecins spécialisés en santé sexuelle tentent d’aider

Manteau Blanc Art Noir26h30Les médecins du sexe accordent la priorité à la santé et au plaisir des femmes

Un petit nombre de médecins canadiens spécialisés dans la santé sexuelle des femmes tentent de remédier à ce qu’ils disent être un manque quasi total de soutien envers les personnes souffrant de problèmes courants tels qu’une faible libido, des difficultés à atteindre l’orgasme et des douleurs pendant les rapports sexuels.

« En ce qui concerne la juxtaposition avec le fonctionnement sexuel des hommes, nous sommes en retard et c’est vraiment frustrant », a déclaré la Dre Stephanie Finn d’Oakville, en Ontario.

Finn est l’un des cinq médecins canadiens formés par la Société internationale pour l’étude de la santé sexuelle des femmes (ISSWSH), basée à Burnsville, au Minnesota.

Alors que l’aide pour la dysfonction sexuelle masculine est largement disponible depuis que le Viagra, un médicament contre la dysfonction érectile, a fait son apparition, approuvé pour une utilisation au Canada en 1999 — la santé sexuelle des femmes est restée largement entourée de secret.

« À quand remonte la dernière fois que votre médecin vous a posé des questions sur votre clitoris ? Comme jamais, et c’est fascinant, n’est-ce pas ? Nous interrogeons tout le temps les hommes sur leur pénis et leur fonction, leur fonctionnement sexuel et autres », a-t-elle déclaré. Blouse blanche, art noir .

« Je pense qu’il y a généralement un manque d’intérêt pour le fonctionnement sexuel des femmes, et je suis heureux de dire que je pense que cela commence à changer. »

La Dre Stephanie Finn est une médecin de famille spécialisée dans la médecine sexuelle des femmes. (Colleen Ross/CBC)

Initialement médecin de famille, Finn a constaté qu’un si grand nombre de ses patientes avaient besoin d’aide pour leurs problèmes sexuels qu’elle a décidé de se concentrer sur la médecine sexuelle et a ouvert sa clinique il y a environ un an.

Une partie de ce travail consiste simplement à enseigner aux femmes leur corps, dit-elle.

« Il est très courant que les femmes n’aient presque aucune compréhension de leur propre anatomie », a déclaré Finn.

« J’ai eu des femmes qui n’avaient pas vraiment une bonne idée de l’endroit où se trouve leur clitoris. Des gens m’ont dit : ‘Oh, je me suis toujours demandé’, et parfois je suis légèrement surprise par cette réponse chez les femmes qui sont dans la cinquantaine. »

Finn offre à ses patients la possibilité de tenir un miroir pendant qu’elle leur fait une visite guidée de leurs organes génitaux. Ou elle utilisera un modèle 3D pour montrer aux patients des choses telles que le fait que le clitoris est en réalité un organe en forme de triangle, avec seul le bulbe clitoridien visible de l’extérieur.

Parties de la vulve. (Shutterstock/CBC)

Une étude publiée dans le Journal of Sexual Medicine en 2023 ont découvert que le bulbe possède environ 10 000 terminaisons nerveuses. C’est à comparer aux environ 7 800 au bout du pénis, selon un papier publié dans la même revue en février.

Une culture de la honte

Une partie de ce manque de connaissances et de la réticence des femmes à demander de l’aide pour des problèmes de santé sexuelle est liée à la honte culturelle, explique la Dre Stephanie Hart d’Okotoks, en Alberta, une autre médecin de famille formée par l’ISSWSH.

« En Amérique du Nord, les vagins sont sales. Quelqu’un m’a dit ça hier », a déclaré Hart, qui a ouvert sa clinique spécialisée en 2019.

Pour certaines femmes, c’est simplement parce qu’elles sont dégoûtées par les fluides corporels, y compris ceux qui sortent du vagin, dit-elle.

Une chaise utilisée pour les examens gynécologiques dans la clinique de Finn. De nombreuses femmes ne sont pas à l’aise à l’idée de parler ouvertement de santé sexuelle. (Colleen Ross/CBC)

Mais pour d’autres, c’est une question de moralité : « Vous savez, « le sexe est honteux ». C’est une attitude très courante que je vois chez les gens [have]. Et il n’est pas surprenant que les gens souffrent alors de dysfonctionnement sexuel lorsqu’ils ressentent cela. »

Malgré la difficulté des gens à parler de leur vie sexuelle, ces cliniques sont occupées. Hart dit qu’elle voit 250 nouveaux patients chaque année dans son cabinet, dont 75 à 80 pour cent sont des femmes, mais qu’elle est référée à environ 400.

« Donc, tous les six mois, j’ai encore trois mois de retard. »

Finn a déclaré qu’elle voyait environ 15 nouveaux patients chaque semaine à sa clinique d’Oakville.

Finn montre souvent à ses patients un modèle de vulve pour les aider à se familiariser avec leur propre anatomie. (Colleen Ross/CBC)

La plupart des Canadiennes n’ont pas accès à un médecin spécialisé en santé sexuelle. Les cliniques existantes où les femmes recherchent traditionnellement des soins de santé sexuelle se concentrent sur la contraception et les infections, explique Hart.

Ce type de cliniques lui oriente les patients lorsqu’ils évoquent des difficultés telles que des douleurs pendant les rapports sexuels ou une faible libido, explique Hart, tout comme des spécialistes tels que des gynécologues.

Aide en cas de baisse de libido

Carolina Jara, 57 ans, dit qu’elle était autrefois une personne très sexuelle, mais que depuis la ménopause, sa libido a chuté.

« Ma libido est partie quelque part. Je ne sais pas, peut-être chez moi », a plaisanté Jara, originaire du Pérou mais qui vit à Vancouver.

Elle dit qu’elle s’inquiète de l’impact que cela peut avoir sur sa relation avec son mari depuis huit ans. Et cette partie n’est pas amusante.

Carolina Jara, 57 ans, dit qu’elle était autrefois une personne très sexuelle, mais qu’elle souffre désormais d’une faible libido. (Soumis par Carolina Jara)

« Il le veut toujours, mais je ne m’enflamme pas, je n’obtiens pas d’orgasme pendant de nombreuses années. Cela ressemble donc plus à un devoir, plus qu’à quelque chose que j’apprécie. »

Il existe deux médicaments approuvés au Canada qui peuvent être utilisés pour augmenter le désir sexuel chez les femmes : une pilule appelée flibansérine et un auto-injectable appelé bremelanotide.

Contrairement au Viagra, qui est utilisé selon les besoins et agit en augmentant le flux sanguin vers le pénis, ces deux médicaments ont un impact sur les substances chimiques du cerveau qui influencent l’humeur et l’appétit sexuel. La flibansérine doit être prise quotidiennement et il a été démontré qu’elle effets secondaires potentiels graves .

La flibansérine, illustrée ci-dessus, est l’un des deux médicaments approuvés au Canada qui peuvent être utilisés pour augmenter le désir sexuel chez les femmes. (Allen G. Race/Associated Press)

Les critiques ont fait valoir que les problèmes de libido sont davantage une question d’inadéquation entre les appétits sexuels des partenaires qui serait mieux résolue par des conseils relationnels.

Un outil non médical pour lutter contre la faible libido ou la difficulté à atteindre l’orgasme est une classe de jouets sexuels parfois appelés dispositifs d’aspiration clitoridienne.

« Nous avons de merveilleux études En fait, ils montrent maintenant une amélioration du flux sanguin du clitoris et du plancher pelvien grâce à ces appareils », a déclaré Finn. « Nous savons qu’ils peuvent faire une énorme différence pour les femmes lorsqu’elles tentent d’atteindre l’orgasme. »

Douleur pendant les rapports sexuels

Mais les problèmes de santé sexuelle ne sont en aucun cas le domaine exclusif des femmes âgées, explique Finn, dont les patients sont âgés de l’adolescence à l’octogénaire.

Talia Steele, 34 ans, souffrait depuis des années de douleurs lors des rapports sexuels, résultant d’une série de problèmes ayant commencé par une infection courante des voies urinaires.

Talia Steele dit qu’elle a eu au début des expériences négatives avec des médecins de sexe masculin et qu’elle avait le sentiment que ses problèmes n’étaient pas traités avec sensibilité. (Soumis par Talia Steele)

Finalement, elle a subi une intervention chirurgicale pour résoudre ses problèmes. Mais tous les coups et les encouragements, ainsi que ses antécédents sexuels douloureux, ont eu des effets durables.

« Il y a toujours un peu d’anxiété, de ne jamais pouvoir être pleinement dans l’instant présent, toujours dans sa tête sur ce qui se passe », a déclaré Steele, qui est marié et vit également à Vancouver.

« Même si je n’éprouve pas cette douleur, ces sentiments et ces pensées pénètrent parfois dans mon cerveau, et il peut être difficile d’essayer de nouvelles choses ou de sortir de ma zone de confort. »

REGARDER | Comment l’enseignement de la santé sexuelle a évolué :

Sex Lady du Grand Victoria discute de la santé sexuelle et de l’évolution de son enseignement

L’un des défis liés à l’obtention de soins pour les problèmes de santé sexuelle des femmes est qu’il n’existe pas de spécialité médicale établie pour elles.

« Tu prends ces femmes avec douleur [during] sexe, par exemple, et vous les envoyez au gynécologue qui vous dira : « Eh bien, ce n’est pas de l’endométriose », a déclaré Hart. Cela pourrait être la fin du chemin si le médecin ne connaît pas d’autres options qui pourraient aider.

Hart dit qu’elle a pour mission d’enseigner aux autres médecins comment aider, en commençant par poser les bonnes questions aux patients.

« Par exemple, demandez si quelqu’un a des douleurs sexuelles et sachez ensuite quoi faire si la personne dit oui. Parce que les patients ne fourniront pas toujours l’information s’ils ne savent pas qu’il y a quelque chose qui peut être fait. »

Produit par Colleen Ross