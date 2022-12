Fahmaan Khan, Shehnaaz Gill et plus – Rencontrez les meilleurs Instagrammers de la semaine

Nous mangeons, dormons et respirons tous les médias sociaux. Il n’y a pas à le nier ! Il y a une raison pour laquelle les influenceurs des médias sociaux existent. Les stars de la télévision utilisent également au mieux les plateformes de médias sociaux. Cette semaine, de nombreuses stars sont restées dans l’actualité en raison de leur activité sur les réseaux sociaux. La star d’Imlie, Fahmaan Khan, la diva de Bigg Bos 13 Shehnaaz Gill, Debina Bonnerjee et Gurmeet Choudhary et de nombreuses autres stars de la télévision ont attiré l’attention des fans à cause de leurs publications sur Instagram. Voici donc un aperçu de tout cela !

Fahman Khan

Le premier sur la liste est Fahmaan Khan. L’acteur d’Imlie est récemment entré dans la maison Bigg Boss 16 pour une courte période. Après sa sortie, il a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux révélant un message qu’il a reçu de Sumbul Touqeer Khan. Elle lui a souhaité bonne chance pour son prochain spectacle.

Découvrez la vidéo de Fahmaan Khan ci-dessous :

Shehnaaz Gill

L’actrice fait la une des journaux à cause de son nouveau talk-show. Après Ayushmann Khurrana, Vicky Kaushal va être l’invitée de son émission. Elle a partagé quelques photos franches avec Vicky.

Nia Sharma

Après Jhalak Dikhhla Jaa 10, Nia Sharma a fait une pause et s’est envolée vers un endroit balnéaire pour des vacances. Elle partage des photos grésillantes et comment !

Debina Bonnerjee et Gurmeet Choudhary

Le couple puissant de l’industrie de la télévision a récemment accueilli sa deuxième fille dans ce monde. Maintenant, ils ont également investi dans une nouvelle maison. Récemment, ils ont partagé un aperçu de leur nouvelle maison.

Bharti Singh

Alors que Bharti Singh et Haarsh Limbachiyaa célébraient leur cinquième anniversaire, elle a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux pour lui souhaiter. La vidéo avait également leur fils Laksh jouant adorablement à l’écran.

Découvrez la vidéo de Bharti Singh ci-dessous :