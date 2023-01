Fahmaan Khan, Shaheer Sheikh, Shraddha Arya et d’autres célébrités de la télévision qui ont fait d’Instagram un lieu de rendez-vous cette semaine

C’est ce moment de la semaine où nous vous proposons le meilleur des publications Insta à la télévision. Cette semaine, voici quelques-unes des vidéos qui ont retenu notre attention. De Fahmaan Khan et Gurpreet Bedi profitant d’une balade en charrette à bras à Shraddha Arya et son mari Rahul Nagal étant des comédiens absolus. Regarde…

Fahman Khan

Fahmaan Khan et sa co-star Gurpreet Bedi savent comment rendre le travail amusant. On le sait, Gurpreet Bedi alias Kirti a quitté la série. Il est démontré qu’elle est décédée dans un accident dont le blâme est tombé sur Pratiksha joué par Kritika Singh Yadav. Cette vidéo partagée par les nouvelles meilleures amies va alléger votre humeur et comment.

Shraddha Arya

L’actrice de Kundali Bhagya, Shraddha Arya, est une pro de la fabrication de bobines amusantes. La meilleure partie est que son mari Rahul Nagal qui est commandant dans la marine indienne est un sport et joue le jeu. Que se passe-t-il lorsque votre femme vous surprend en train de zoomer sur des photos d’actrices en bikini sur les réseaux sociaux ? Regarde…

Shaheer Cheikh

Vêtu d’un gilet, Shaheer Sheikh a tourné une vidéo depuis sa cuisine. Nous ne pouvons pas distinguer ce qu’il cuisinait, mais il était certainement d’humeur à rendre les fans heureux avec sa maladresse.

Rubina Dilaik

Rubina Dilaik est connue pour ses hot reels sur Instagram. La gagnante du Bigg Boss 14 a l’air absolument géniale ici dans cette robe moulante scintillante avec une fente.

Dheeraj Dhoopar

Zayn, le fils de Dheeraj Dhoopar et Vinny Arora a terminé cinq mois. Le papa adoré a partagé une photo de lui d’un Gurudwara. Il l’a sous-titré comme Satnam Waheguru.

Nikki Tamboli

Nikki Tamboli est magnifique dans cette robe blanche colombe avec des plumes. Le décolleté plongeant mettait en valeur son décolleté tandis qu’elle portait ses cheveux en grosses boucles. Voici un dekko..