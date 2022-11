Fahmaan Khan se souvient de Sumbul Touqeer, star de Bigg Boss 16, le jour de son anniversaire; dit que ce n’est pas grave si elle quitte bientôt l’émission de Salman Khan

L’actrice d’Imlie Sumbul Touqeer Khan est dans la maison Bigg Boss 16. Son séjour à l’intérieur a été rapidement terne. Les téléspectateurs de Bigg Boss ont été déçus. En fait, elle a fait face à pas mal de critiques. La seule chose qui va, c’est l’équation entre Tina Datta, Shalin Bhanot et Sumbul Touqeer. Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Sumbul Touqeer et Shalin Bhanot. Il semble que Tina Datta ait prévu quelque chose de spécial pour eux. Fahmaan Khan lui a souhaité une photo disant qu’il espère qu’elle remportera le trophée. Il a dit que même si elle ne gagne pas et revient tôt, ils se rencontreront bientôt.

Fahmaan Khan a remercié les fans qui ont organisé des repas dans une maison de retraite pour les deux. Ils ont cherché des bénédictions pour son nouveau spectacle, Dharam Patnii et pour l’anniversaire de Sumbul Touqeer. Il a également pointé un certain nombre d’histoires Insta au volant. La chanson qui est jouée est Rude by Magic. Le numéro pop est un bop de 2010. Jetez un œil à la façon dont Fahmaan Khan a souhaité à sa co-star d’Imlie.

Les fans de Sumbul Touqeer ont fait une tendance d’un million pour son anniversaire. Elle est également l’une des plus fortes prétendantes au concours My Glamm où Priyanka Chahar Choudhary et Sumbul Touqeer sont au coude à coude. Nous espérons que Fahmaan Khan participera à l’émission pour promouvoir son émission et que les deux se rencontreront.