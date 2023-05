Fahmaan Khan, les fans solo de Sumbul Touqeer Khan se cognent-ils après sa dernière interview ? Voici la vraie vérité derrière son dernier tweet [Exclusive]

Les fans de Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer adorent le couple. Dernièrement, la nouvelle de leurs prétendues retombées a fait la une des journaux. L’acteur de Dharam Patnii a déclaré que tout ce qui s’est passé dans le passé appartient au passé. Il a dit qu’elle était une amie et qu’il serait toujours là pour elle. Fahmaan Khan dans sa dernière interview a longuement parlé de Sumbul Touqeer dans sa dernière interview. Il a parlé de son voyage sur Bigg Boss 16, et comment il est entré à l’intérieur juste pour donner un coup de pouce moral à son ami. Dans sa dernière interview, Fahmaan Khan s’est exprimé sur le projet, la nouvelle chanson Beiraada qui a provoqué l’énorme rupture. Il semble que le père de l’actrice se soit opposé à un BTS partagé par Tabish Pacha et que cela a gâché les choses.

Maintenant, le publiciste de Fahmaan Khan a reçu beaucoup de critiques pour avoir autorisé cette interview où il a longuement parlé de ce qui s’est passé avec Sumbul Touqeer et son père. Ses fans en solo le dénigrent en disant qu’il reste dans l’actualité en utilisant le nom de l’actrice. Fahmaan Khan a maintenant tweeté qu’il avait donné l’interview car il voulait clarifier les choses. Jetez un œil à son tweet.

S’il vous plaît, les gars, ne détestez personne. La seule raison pour laquelle j’ai fait cette interview, c’est pour vous dire que personne n’était en faute. La situation était fausse, et pire étaient les interprétations. S’il vous plaît, arrêtez d’écrire des choses qui peuvent blesser les sentiments de quelqu’un. Et regarde le IV pour être en paix Fahmaan Khan (@fahmaankhan) 30 mai 2023

Des sources nous ont dit que le tweet était davantage destiné à son responsable des relations publiques, Ankur Ghatge, qui a été critiqué par les fans. Il fait face à beaucoup de commentaires ignobles. Fahmaan Khan a apparemment publié ce commentaire pour lui. Ce n’est pas la première fois qu’il prend position pour ses proches. Il a fait ça pour Megha Ray quand elle était trollée.

Dans son interview, Fahmaan Khan a déclaré que son amitié avec Sumbul Touqeer resterait intacte. Il a dit qu’il était troublé par les spéculations incessantes des médias sur ce qui s’est passé. Ses fans se sont ralliés à lui pour le soutenir. Il a également clarifié ce qui s’est passé sur les plateaux de Entertainment Ki Raat. Il a dit qu’il avait eu un mot avec Sumbul Touqeer disant qu’il ne souhaitait plus ruiner leur amitié.