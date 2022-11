Fahmaan Khan entre dans l’émission en tant que wild card ? Sumbul Toqueer s’effondre et dit “Je t’aime”

Bigg Boss 16 : Sumbul Toqueer Khan a du mal dans la maison de Bigg Boss. Après avoir été accusée d’être «obsédée» par Shalin Bhanot, la star d’Imlie a été confrontée à la réalité même de son père. La plus jeune candidate de la maison a finalement eu un moment de soulagement après que son meilleur ami Fahmaan Khan ait fait son entrée dans la série.

BB présente Fahmaan comme la première entrée wild card de cette saison. Tous les colocataires étaient ravis de rencontrer Khan, mais personne n’était aussi impatient et ravi d’accueillir Fahmaan que Sumbul. Lorsque Khan entre dans la maison, Sumbul le serre dans ses bras et l’acteur dit : “Dekh aa gaya main ghar mein”. Bien que le chef de mission annonce Fahmaan comme une entrée générique, il marque sa présence, pour promouvoir sa prochaine série Dharampatni.

Au cours du week-end Ka Vaar de la semaine dernière, Salman Khan a remis en question le comportement “obsessionnel” de Sumbul envers Shalin. Touqeer a été critiqué par Khan et même moqué par Tina Datta. Un jour après l’épisode, le père de Sumbul a interagi avec elle lors d’un appel téléphonique, et il a fustigé Shalin et Tina sur leurs points de vue. Sr Khan a conseillé à Sumbul de rester à l’écart et a même dit de leur donner une leçon.

L’appel a été très critiqué sur les réseaux sociaux et le père de Sumbul, Touqeer Khan, a donné son explication. Il a déclaré à indianexpress.com “Il s’agissait d’une jeune fille de 18 ans, qui a été assassinée à la télévision nationale. Bien que je comprenne que les gens joueront à des jeux, c’était mal de l’attaquer personnellement. Les créateurs ont compris la sensibilité du sujet et m’ont donc permis de lui parler. C’était très nécessaire et je leur en suis reconnaissant, ainsi qu’à Salman Khan monsieur. Je ne pense pas que ce soit injuste, car c’était le besoin de l’heure.

En ce qui concerne les nominations, MC Stan, Archana Gautam, Ankit Gupta, Soundarya Sharma et Sumbul sont nominés pour l’expulsion.