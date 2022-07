Fahey garde une confiance totale en Power malgré la déception de la Coupe de juillet | Nouvelles de la course

Richard Fahey garde confiance en Perfect Power malgré l’échec du vainqueur de la Coupe du Commonwealth à avoir un impact lors de la Coupe de juillet.

Le garçon de trois ans affrontait ses aînés pour la première fois à Newmarket mais n’a jamais menacé de s’impliquer, terminant septième derrière Alcohol Free.

Il fait maintenant une courte pause avant de se diriger éventuellement vers le Prix Maurice de Gheest en France.

“Perfect Power est bien sorti de la Darley July Cup”, a déclaré Fahey à www.sportinglife.com.

“Il a récupéré très rapidement – mais pendant la course elle-même, il n’a jamais tiré du tout. Il y a un moteur turbo là-bas et il n’a jamais pu l’engager à Newmarket.

“La bonne nouvelle est qu’il va bien – il n’y a aucun problème. Il a récupéré si vite que c’était comme s’il n’avait pas fait de course. Il n’a tout simplement pas rebondi et n’a pas couru. C’est un cheval qui aime s’asseoir hors du rythme et les ramasser quand les leaders sont fatigués, mais ils ont continué samedi et il n’a jamais été compétitif.

« Christophe Soumillon avait très envie ensuite d’aller au Prix Maurice de Gheest à Deauville, il pense que ce sera la course idéale pour lui.

“Nous allons jeter un coup d’œil à cela et voir comment il va quand il sera de retour au galop. Il aura une courte pause et il y a beaucoup de courses pour lui à la fin de la saison.

“Nous n’avons pas perdu confiance dans le cheval après Newmarket. Il sera de retour.”