Fagradalsfjall : l’Islande déclare l’état d’urgence face aux inquiétudes liées à l’éruption du volcan

il y a 4 heures

Le Met Office islandais (OMI) se dit préoccupé par la présence de grandes quantités de magma (roche en fusion) qui se propagent sous terre et pourraient y faire surface.

L’Agence islandaise de protection civile a déclaré que la décision d’évacuer avait été prise après que l’OMI ne pouvait pas exclure qu’un “tunnel magmatique en train de se former pourrait atteindre Grindavík”.

Toutes les routes menant à la ville d’environ 4 000 habitants sont fermées, sauf en cas d’urgence, pour garantir l’entrée et la sortie de la circulation.

Il ajoute que le magma s’est probablement étendu sous la ville et qu’il n’était “pas possible de déterminer exactement” si et où il pourrait émerger.